Алмазбек Атамбаев прокомментировал выход Жээнбекова из партии власти

Алмазбек Атамбаев на встрече с жителями Аламудунского района прокомментировал выход депутата Асылбека Жээнбекова из СДПК.

Фрагменты его выступления 3 апреля распространил телеканал «Апрель».

«Я вспомнил, как 17 марта здесь Мээрбек Мискенбаев сказал: «За Кыргызстан без братьев Жээнбековых! СДПК уже без братьев Жээнбековых. Оба вышли!», — заявил Атамбаев.



Он также отметил, что задачей заключения в тюрьму бывшего премьера Сапара Исакова и экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова было «не «СДПК без Атамбаева», а «Кыргызстан без Атамбаева».

Напомним, вчера брат президента Сооронбая Жээнбекова, депутат парламента от фракции СДПК Асылбек Жээнбеков заявил о выходе из рядов партии. Причиной он назвал то, что СДПК погрязла в интригах и не способна исполнять свои обязанности перед народом.

Также, 3 апреля в Бишкеке прошел съезд движения «СДПК без Атамбаева». На съезде делегаты единогласно переизбрали нового партии. Новым руководителем стал Сагынбек Абдрахманов. Вместо Алмазбека Атамбаева, которому отдельным голосованием выразили недоверие.

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