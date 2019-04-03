Обращение к Президенту Кыргызской Республики: Предлагаем Вам вновь поднять тему открытия ПА ШОС в Кыргызстане

ШОС – это полуглобальная, евразийская организация. А географический Центр Евразии как раз находится в Кыргызстане.

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

В связи с тем, что в этом году пройдет Саммит Шанхайской Организации Сотрудничества под Вашим председательствованием, обращаемся к Вам с предложением вновь поднять вопрос о создании Парламентской Ассамблеи ШОС.

Как известно, такие международные институты как НАТО, Евросоюз, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и другие имеют парламентские ассамблеи (ПА), которые благотворно влияют на работу вышеуказанных организаций, являются катализатором продвижения задач этих институтов. ШОС существует уже 18 лет и у Кыргызстана, как у равноправного члена, появилась историческая возможность вновь выдвинуть инициативу создания межпарламентского института. Это позволит гармонизировать национальные законодательства для более тесного и эффективного сотрудничества.

Необходимо активизировать работу по решению внутренних и внешних проблем организации. В современной геополитической обстановке ШОС нуждается в усилении. Ныне мир все больше разделяется на два полюса, поэтому роль Шанхайской организации возрастает.

Группа политологов и общественных деятелей провела 20 марта "круглый стол", посвященный обсуждению инициативы Кыргызстана по созданию Парламентской Ассамблеи ШОС со штаб-квартирой в Кыргызстане. Участники дискуссии пришли к мнению, что в этом году созрела необходимость продолжить работу, начатую около 10 лет депутатами Жогорку Кенеша и экспертами. Важно, что в то время все процедуры по данной теме были проработаны и обсуждены со спикерами парламентов всех стран-членов ШОС.

Предлагаем Вам вновь поднять тему открытия ПА ШОС в Кыргызстане. Наша страна не случайно выбрана в качестве базы для ее штаб-квартиры. В процессе создания ШОС планировалось разместить в Бишкеке Региональную антитеррористическую структуру ШОС, но по итогам переговоров базой для нее был выбран город Ташкент. Поэтому Кыргызстан имеет обоснования для того, чтобы поднят ь вопрос дислокации ПА ШОС в нашей республике на предстоящем июньском саммите.

Из 8 государств-членов ШОС – 4 являются ядерными державами. Похожая конкурентная ситуация наблюдается в Евросоюзе. Поэтому штаб-квартира ЕС располагается в неконкурирующем Брюсселе. В ШОС в такой же неконкурирующей ситуации находится Кыргызстан. ШОС – это полуглобальная, евразийская организация. А географический Центр Евразии как раз находится в Кыргызстане.

Мы надеемся и верим, что наше предложение найдет поддержку у Вас и у представителей всех стран-участников Шанхайской организации сотрудничества. В современной геополитической ситуации существенно возросло влияние этой организации на глобальные процессы конструктивного взаимодействия и мирного сосуществования.

Зайнидин Курманов, экс-спикер ЖК, проректор Дипломатической академии МИД КР.

Бакыт Бакетаев, политолог.

Мурат Суюнбаев, профессор КРСУ.

Кайрат Осмоналиев, доктор юридических наук.

Александр Собянин, политолог, политический директор Фонда культурного развития народов «Кочевник» (Российская Федерация).

Ислан Рыскулов, профессор КРСУ, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР.

Спартак Иванов, профессор КРСУ.

Эрик Исраилов, заместитель главного редактора газеты "Общественный рейтинг".

Урмат Кенжесариев, общественый деятель, заместитель председателя ОО "Адилет".