Подписание соглашения Киргизии и США будет отложено: мнение

«Бизнес не строится на политических соглашениях. Он ориентирован на финансовую выгоду и заинтересован в минимизации рисков.

Поэтому сейчас фактом остается лишь то, что руководители обоих государств открыли возможности для бизнесменов. Не больше. А все остальное — это лишь предположения и иллюзии», — сказал эксперт по государственному управлению Шерадил Бактыгулов, комментируя ИА REGNUM итоги переговоров президентов России и Киргизии.

Эксперт обратил внимание на то, что Владимир Путинназвал Киргизию не просто «стратегическим партнером, но и союзником. Аналогично президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков союзником Россию».

По его мнению — это очень интересный показатель, ведь между этими понятиями огромная разница.

«Стратегический партнер — это в большей степени декоративная составляющая международных отношений. Когда в связке с этим упоминаются характеристики «долгосрочный» и «основной», как в этот раз, это может означать направленность на более тесные отношения между двумя государствами.

По предварительным оценкам, подписанные на встрече соглашения оцениваются в $6 млрд. Конечно, совсем не обязательно они будут реализованы уже завтра. Ведь «цыплят по осени считают». Я привожу в пример эти цифры как показатель намерений Москвы», — сказал собеседник редакции.

Использование слова «союзник» — показатель более тесных отношений».

«Этот термин характерен для военных союзов. А военный союз автоматически означает наличие общего врага. Это уже другой уровень отношений и совсем другой уровень доверия», — уверен эксперт.

Бактыгулов отмечает, что если с военным союзом «все более менее понятно, то экономические отношения между Бишкеком и Москвой сложнее».

«Экономика зависит от бизнесменов, потребителей, от рынков, уровня заинтересованности и так далее. Политическое руководство не может насильно заставить бизнесменов работать там, где они не получат прибыль. Поэтому я бы не спешил с прогнозами о «новом этапе развития экономики Киргизии» после прихода российских инвестиций», — заявил аналитик.

По его мнению, стороны «до сих пор присматриваются друг к другу, даже находясь в одном экономическом объединении — ЕАЭС».

«Ни российский, ни киргизский бизнес пока не знает как с большей выгодой реализовать двусторонние проекты в рамках Евразийского союза. Как только стороны найдут ответы на вопросы и утрясут инициативы до уровня конкретных договоренностей тогда бизнес начнет действовать активнее», — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что «меморандумы», «договоры», «декларации» и прочие документы, подписанные во время визита президента России в Бишкек «еще ни о чем не говорят».

«Бизнес не строится на политических соглашениях. Он ориентирован на финансовую выгоду и заинтересован в минимизации рисков. Поэтому сейчас фактом остается лишь то, что руководители обоих государств открыли возможности для бизнесменов. Не больше. А все остальное — это лишь предположения и иллюзии».

Что касается неозвученных геополитических договоренностей, на которые стоит обратить внимание после переговоров Путина и Жээнбекова, речь об ожидаемом подписании Соглашения о сотрудничестве между Бишкеком и Вашингтоном.

«После прошедшего визита президента России в Киргизию соглашение с США уйдет «в стадию переговоров». Его подписания ожидали, но скорее всего, в ближайшее время оно не состоится», — считает Шерадил Бактыгулов.

Источник: «ИА REGNUM»