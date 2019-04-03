Визит Путина в Бишкек: в объективе Америка

Российские издание пишут, что за кулисами государственного визита Путина в Кыргызстан поднимался вопрос, пойдёт или не пойдёт Кыргызстан на новое соглашение о сотрудничестве со Штатами.

В ходе визита уточнены детали нового соглашения о военном сотрудничестве, военным объектам России в Кыргызстане предоставят дополнительно 60 гектаров земли.

Соглашение с США: обновится или не обновится

"Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники пишет, что Путин поинтересовался у кыргызской власти, будет ли возобновлено гуманитарное сотрудничество с Соединенными Штатами.

"Однако он (ред. Жээнбеков) заверил, что все связи – военные, экономические, культурные – в первую очередь будут с Россией", - пишет издание.

В прошлом году президент Соооронбай Жээнбеков раскрыл подготовку нового документа в целях возобновления отношений со Штатами.

В преддверии визита Путина в Кыргызстан, 15 марта, посол КР в США Болот Отунбаев сообщил о готовности и отправке в правительство проекта нового соглашения по кыргызско-американскому сотрудничеству.

"Стороны надеются, что в данное время открывается новая страница. Наши министерства ТЭЦ ведомства рассмотрели проект соглашения и направили в правительство. Их эксперты прибудут в ближайшее время", - сообщал посол "Азаттыку".

Однако кыргызская власть заверила российского лидера, что в настоящее время нет плана возобновления отношений с Вашингтоном и что в данном вопросе будут учтены интересы ЕАЭС и ОДКБ, пишет "Ъ".

Соглашение о сотрудничестве с США было денонсировано в одностороннем порядке Кыргызстаном 21 июля 2015 года.

"Форпост", "Орлан" и "Тахион"

В ходе государственного визита Путина стороны договорились расширить на 60 гектаров земельные участки, на которых размещены российские военные объекты в Кыргызстане. О деталях соглашения кыргызская сторона вчера не представила детальной информации.

Хотя сообщают о будущих испытаниях военных беспилотников на авиабазе "Кант", российские издания пишут, что на данной базе уже до этого времени использовали аппараты "Форпост", "Орлан" и "Тахион".

По новому протоколу, система беспилотной авиации отныне начнёт стабильно работать на авиабазе "Кант".

Новое военное соглашение между Россией и Кыргызстаном пришлось на время обвинения относительно незаинтересованности Штатов в решении кризиса в Афганистане, озвученное ОДКБ, в котором доминирует Москва.

Глава Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в феврале этого года заявлял, что США ставят целью решить в Афганистане свои геополитические интересы:

"Стремясь сохранить свое влияние в Центральной Азии, США сознательно отказываются от сотрудничества с Россией по урегулированию афганского конфликт. Это усложняет переговоры сторон. При этом Вашингтон не имеет четкой стратегии к восстановлению мира в Афганистане. США используют свое присутствие в Афганистане не для стабилизации обстановки, а для оказания давления на соседние страны и региональных конкурентов, прежде всего, на Россию, Иран, Китай".

Объединённая российская военная база является единственным зарубежным военным объектом на территории Кыргызстана.

До 2014 года на территории Кыргызстана функционировала американская военная авиабаза, в 2013 году при правлении тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева военное сотрудничество с США было прекращено, а база выведены с территории страны.

Политика сателлита

В марте т. г. принята новая концепция внешней политики Кыргызстана. В документе Россия во внешней политике страны обозначена в качестве одного из основных партнеров.

Хотя прошло уже более 25 лет со времени объявления независимости Кыргызстана, во внешней политике предпочтение отдается России, на неё опираются, при принятии важных решений стало привычным озираться в сторону Кремля, говорят аналитики.

Кыргызстан и Россию объединяет единая история и культура времен СССР.

Вместе с тем не озвучивают открыто риски полного избавления Кыргызстана от влияния России.

"Есть агрессивная российская политика. Если посмотреть недавние события, то когда Грузия взяла курс на самостоятельность, Россия начала запугивать и развязала войну 2008 года. После этого начала проводить политику своих интересов и в Украине, в результате развязался Донецко-Луганский конфликт. Такой стратегией Россия старается насильно удерживать свое влияние", - говорит выпускник японского университета Кобе, магистр политологии Даниэль Кадырбеков.

Таким образом, Центральная Азия, в том числе Кыргызстан, продолжает оставаться в центре геополитического противостояния больших держав.

Автор: Элеонора Сагындык кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си