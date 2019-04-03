Кто они, в оппозиции?

По правде говоря, в оппозиции находятся молодцы, которые лишились жирных должностей и были выгнаны из власти.

Они не задумываются о благополучии нашего народа, о стабильности в стране, об экономическом росте и развитии. Оппозиция думает только о власти и доходной должности. Наступила весна, а каждый день весны у нас считается за два. Нет человека, который задумался бы – готовы ли крестьяне к весенне-полевым работам, обеспечены ли они ГСМ? Люди думают только о том, чтобы добиться власти. В нынешних обстоятельствах нашему народу и нашей стране нужна только стабильность, нужен мир. Вряд ли можно ожидать, что сплотится, сойдется в единый кулак разношерстная компания людей, которые давно распрощались со своим авторитетом. Как могут быть оппозицией те, кто ни на что не способен?

Источник: газета «Факты.kg» №13 от 02.04.2019 / стр. 3, gezitter. org