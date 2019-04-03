Сторонники Адахана разделились на два лагеря

Разделились на два лагеря сторонники политика-«соловья» Адахана Мадумарова, про которого частенько говорят, что он красиво говорит, но больше ни на что не способен.

Выступили с обращением живущие и трудящиеся в городе Москве кыргызстанцы. По их словам, они проинформированы о событиях, происходящих в Кыргызстане, желают спокойствия нашей стране, чтобы каждый политик думал о народе, а не о себе. Соотечественники считают, что немногие политики думают о народе.

Обратившись к Мадумарову, они сказали: «Мы вам верили, считали вас очень чистым и добросовестным политиком. Поэтому поддерживали вас на выборах. Встречали вас, когда вы прилетали в Москву, воодушевлялись вашими словами. Мы заблуждались. Вы говорите одно, делаете другое. Узнали о том, что в 2009 году, будучи секретарем Совета безопасности, вы подписали протокол, в котором признаете, что 275 метров земли на кыргызско-таджикской границе принадлежит Таджикистану. Для нас это стало неожиданным ударом. Мы бы не поверили, если бы сказали, что вы продали кыргызскую землю. Наверное, вы таким путем и отдали казахам Каркыру. Если бы не подняли тот документ, мы бы не поверили».

Под обращением подписались 54 человека. Позже образовалась вторая сторона, которая отреагировала на слова тех, кто утверждает, что перестал верить Мадумарову. Кому нам верить?

Источник: газета «Факты.kg» №13 от 02.04.2019 / стр. 2, gezitter. org