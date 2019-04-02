Жолдубаева: Конференция СДПК в Джалал-Абаде прошла с помехами

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева сегодня, 31 марта, заявила, что партийная конференция в Джалал-Абадской области прошла с помехами.

"Вокруг здания, где проводилась конференция, с утра до вечера кружили правоохранительные органы. Мы их сняли на фото- и видеокамеры. Также направили специально подготовленных, не имеющих никакого отношения к партии женщин.

Они устроили скандал, что "тоже хотят участвовать в конференции партии". Однако они не являются членами партии.

Вчера, 30 марта, Жолдубаева заявила, что чинят препоны проведению партконференции СДПК в Джалал-Абаде. В этой связи представители партий написали заявление в ОВД Сузакского района.

Начальник Управления внутренних дел Джалал-Абадской области Кылычбек Жолдошев заявил, что заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков.

"Заявление написали, но не приходят на вызов следователя. Раз написали заявление, от начала до конца должна быть в том месте. Следователь не мог их найти с утра, а когда позвонил по телефону, пообещали, что "вот, сейчас придем", но не пришли. Как может идти следствие, если просто написали заявление и на этом всё? Сегодня выходной. Почему милиция должна там находиться?" - сказал Жолдошев​.

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) 30 марта провела партконференции в Ошской и Баткенской областях. Теперь конференции СДПК пройдут в Чуйской области и г. Бишкеке, а 6 апреля состоится очередной XVIII съезд партии, информировала Жолдубаева.

Источник: "Азаттык", gezitter. org