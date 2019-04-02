Зулпукаров: Активность Асылбека Жээнбекова снизилась

Наверняка Асылбек Шарипович тоже думает об СДПК
Как отметил в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров, активность народного избранника Асылбека Жээнбекова снизилась после того, как Сооронбай Жээнбеков стал президентом.
По его словам, Асылбек Жээнбеков до того, как его старший брат стал президентом, был в стране влиятельной персоной.
"Асылбек Шарипович не пытается влиять на ветви власти. Мы не разговаривали с ним на эту тему. Наверняка Асылбек Шарипович тоже думает об СДПК", - сказал Зулпукаров.
Добавим, депутат Асылбек Жээнбеков является младшим братом президента Сооронбая Жээнбекова.
Автор: Айжамал Худайбердиева
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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