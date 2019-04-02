Дела локальные - влияние глобальное

Формат государственного визита имеет особую значимость, но посторонний наблюдатель видит только особый дипломатический церемониал.

Учитывая, что Кыргызстан принимает только два государственных визита в год, каждый госвизит требует к себе более вдумчивого отношения и рассмотрения, нежели простые акценты к внешним атрибутам. Их рассмотрение является темами серии статей. Сейчас важно понять возможное противодействие реализации уже достигнутых договоренностей, и тех которые будут достигнуты.



Первый государственный визит в Кыргызскую Республику совершил 28 марта 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин. Достигнуты серьезные договоренности, которые заложили новые отношения сотрудничества между двумя государствами.



В январе 2019 года Министерство иностранных дел КР информировало о том, что в первой половине года состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпиня. Это будет второй госвизит главы иностранного государства в Кыргызстан в 2019 году. Чем будут отличаться друг от друга два госвизита? Формат одинаковый, направленность одинаковая - на углубление сотрудничества. Вместе с тем есть существенное отличие.



В 2018 году во время государственного визита в Китай президент С.Жээнбеков подписал совместную декларацию об установлении всестороннего стратегического партнерства между странами. В 2013 году между Кыргызстаном и Китаем было подписано соглашение о стратегическом партнерстве.



Всестороннее или всеобъемлющее стратегическое партнерство означает наличие особых механизмов сотрудничества. Поэтому в 2019 году предстоит работа по созданию таких механизмов. Так существует только Экономико-торговый комитет Минэконома КР и Минкоммерции КНР, и рабочая группа "КР-СУАР". Подобные механизмы соответствуют уровню стратегических партнеров. Подобные механизмы соответствуют уровню стратегических партнеров. Новый уровень партнерства предполагает создание Постоянного комитета сотрудничества во главе с вице-премьер-министрами двух стран и подкомитетов на уровне ведомств (таможня, торговля, органы внутренних дел, культура и т.д.).



Поэтому Кыргызстану в рамках сотрудничества с Россией и Китаем предстоит работа по трем уровня сотрудничества. Первый уровень - стыковка страновых стратегий и планов развития. Второй уровень - стыковка механизмов и платформ сотрудничества на уровне органов управления отраслями, секторами, областями, городами и районами. Третий уровень - стыковка конкретных проектов государственными и частными предприятиями.

Работа в этих направлениях будет осложнена разворачивающимися в Центральной Азии разными проектами глобализации: западный проект "либеральная демократия", арабская глобализация "халифат", турецкий "неосманизм", "корейская волна", японская глокализация (синтез модернизации локальных культур с достижениями глобальной мультикультурной цивилизации).



Таким образом, двусторонние, "домашние" или локальные отношения Кыргызстана с Россией и Китаем вызовут противодействие у авторов проектов глобализации, отличных от видения России и Китая.

