Тюлеев еще не закрыл свой рот

Разве можно сравнивать Атамбаева с Тюлеевым?

Алмазбек Атамбаев на протяжении шести лет правил страной, обеспечивал стабильность, передал свой трон своевременно. Сделал что мог, одни дела нравились народу, другие решения не нравились людям. Конечно, если блюдо готово, то и критики найдутся. Четыре дня назад он улетел с семьей на отдых. Написали, что вернется. Если в отношении него возбуждено уголовное дело, то он же может отдыхать где вздумается? В противном случае ему бы помешали.

Сейчас не знает, на ком выместить злобу Нариман Тюлеев, который в конце прошлого года случайно оказался в одном самолете с бывшим президентом. Гневается, словно контролирует каждый его шаг. Задается вопросом – почему он отдыхает за границей, имеет ли на это право? Но почему-то не хочет вспоминать, что есть силовые структуры, которые следят за такими вопросами. Если бы была зацепка, то задержали бы еще в аэропорту. Поэтому нет причин для того, чтобы «геройствовать». Биографию Нарике кыргызский народ хорошо знает. Народ прекрасно видит, что времена состоятельных людей уходят, как уходят поезда…

Источник: газета «Ачык Соз» №3 от 31.01.2019 / стр. 2, gezitter. org