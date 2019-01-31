Карамушкина: Борьбу с замешанными в коррупции политиками начал Атамбаев

Карамушкина также отметила, что движение "СДПК без Атамбаева" является проектом "Белого дома".

Борьбу с замешанными в коррупции высокопоставленными чиновниками начал Алмазбек Атамбаев, сказала в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, приведя в качестве аргумента возбужденные в то время на депутатов уголовные дела.

- Мне часто говорят, что я постоянно защищаю Атамбаева, отмечая, что "лица из его окружения сейчас находятся в следственном изоляторе ГКНБ". Отвечу на это словами Алмазбека Атамбаева, которые он сказал во время своего президентства. Он говорил: "Если будут доказательства, то не пожалею и родного сына", - говорит народная избранница.

Карамушкина также отметила, что движение "СДПК без Атамбаева" является проектом "Белого дома".

Добавим, члены партии СДПК – экс-премьер-министр Сапар Исаков, экс-мэры Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов – в данное время находятся в СИЗО ГКНБ в рамках возбужденных на них уголовных дел.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org