Президент Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать грядущий июньский саммит ШОС

Есть силы, пытающиеся препятствовать проведению саммита ШОС в Кыргызстане.
Об этом на заседании Совета безопасности на тему "О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР" заявил президент Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что на мероприятие Шанхайской организации сотрудничества приедут лидеры других государств. В рамках саммита состоится государственный визит президентов двух стран.
"На встрече будут обсуждаться важные вопросы. Мы намерены решить многие проблемы, которые тянутся годами. Но есть силы, которые пытаются препятствовать проведению саммита", - сказал Сооронбай Жээнбеков. Однако глава государства не уточнил, кто стоит за попыткой срыва важного политического форума.
Напомним, саммит ШОС в Бишкеке пройдет 14-15 июня 2019 года.
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Источник - 24.kg
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