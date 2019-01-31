Президент Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать грядущий июньский саммит ШОС

Есть силы, пытающиеся препятствовать проведению саммита ШОС в Кыргызстане.

Об этом на заседании Совета безопасности на тему "О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР" заявил президент Сооронбай Жээнбеков.



Он отметил, что на мероприятие Шанхайской организации сотрудничества приедут лидеры других государств. В рамках саммита состоится государственный визит президентов двух стран.



"На встрече будут обсуждаться важные вопросы. Мы намерены решить многие проблемы, которые тянутся годами. Но есть силы, которые пытаются препятствовать проведению саммита", - сказал Сооронбай Жээнбеков. Однако глава государства не уточнил, кто стоит за попыткой срыва важного политического форума.



Напомним, саммит ШОС в Бишкеке пройдет 14-15 июня 2019 года.