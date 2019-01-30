Президент выступает за увеличение налоговых ставок в горнодобывающей отрасли

Надо менять налоговые ставки в горнодобывающей отрасли.

Об этом на заседании Совета безопасности на тему «О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР» заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что в некоторых странах налоги в горнодобывающей отрасли составляют от 15 до 50 процентов.

«В нашей стране налоговая нагрузка в среднем составляет 8-10 процентов. И много тех, кто не платит. Надо менять ставки», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

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