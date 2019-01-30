Президент выступает за увеличение налоговых ставок в горнодобывающей отрасли

Надо менять налоговые ставки в горнодобывающей отрасли.
Об этом на заседании Совета безопасности на тему «О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР» заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Глава государства отметил, что в некоторых странах налоги в горнодобывающей отрасли составляют от 15 до 50 процентов.
«В нашей стране налоговая нагрузка в среднем составляет 8-10 процентов. И много тех, кто не платит. Надо менять ставки», — заявил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/107632/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!