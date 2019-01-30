Осмонакун Ибраимов назвал две самые большие ошибки в своей жизни

Он отметил, что в политике должны быть моральные ценности, иначе политика – аморальна.
"Я думаю, что совершил две большие ошибки. Первая – постоянно выступал по телевидению, пытаясь защитить президента Аскара Акаева, в результате выставил себя перед народом в негативном свете", – сказал в интервью радио "Марал" общественный и государственный деятель, литературный критик Осмонакун Ибраимов.
– Я исходил из того, что нельзя бросать в трудной ситуации человека, с которым работал вместе 15 лет, что надо выражать его позицию. Вторая – я действительно думал, что акаевские дети чисты и далеки от коррупционных действий. Сейчас моё мнение несколько другое. У кыргызов есть выражение "Достуктун пири шаймерден". То, что сегодняшние собираются, совершают революции, а наутро упекают друг друга в тюрьму, не есть хорошо. У нас укрепилось очень плохое понятие, хочу сказать открыто. Говорят, что "в политике нет дружбы, есть интересы". Разве так можно? На первом месте всегда должна стоять человечность", – сказал Ибраимов.
Он отметил, что в политике должны быть моральные ценности, иначе политика – аморальна.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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