Карамушкина считает, что у Тюлеева "немужской" характер

Отпуск экс-президента Алмазбека Атамбаева вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Нашлись даже те, кто осудил желание экс-глава страны вообще отдыхать где-либо в настоящее время.



Так, бывший градоначальник столицы Нариман Тюлеев на своей странице в соцсети выразил непонимание, "как можно отдыхать и ездить по зарубежью, когда те, кого ты называл своей командой, сидят по тюрьмам".

"В моем случае я вышел после других и никуда не ездил, пока не вышел последний из нас", - добавил он.

Может ли позволить себе экс-президент отдыхать в то время, пока на некоторых членов СДПК из его близкого окружения завели уголовные дела? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала депутатам от фракции СДПК.



Депутат Дастан Бекешов отказался комментировать мнение Наримана Тюлеева.

- Я вообще не хочу комментировать эту фигню. Каждому человеку думать не запретишь. Каждый человек когда захочет отдыхает. Если бы он был государственным служащим, то тогда другой вопрос, - подчеркнул он.

Его коллега по фракции Искендер Матраимов высказался в том духе, что это личное дело экс-президента.

- Хочет, пускай летает на отдых. В целом я не имею права давать оценку. Человек является экс-президентом, и он имеет полное право отдыхать, - сказал он.

Депутат Азамат Арапбаев и вовсе не стал противоречить словам Наримана Тюлеева.



- У каждого человека свой взгляд, и я считаюсь с мнением каждого человека, - сказал он коротко.

Более откровенно высказалась депутат Ирина Карамушкина. По ее словам, экс-президент Атамбаев не находится на государственной должности, и может себе позволить отдых.

- Он имеет полное право поправить здоровье. Особенно после предательства его бывших коллег и соратников. А то, на что там намекает Тюлеев, то он при любом случае, я смотрю, с таким удовольствием и причмокиванием пытается задеть Атамбаева. Это говорит, мягко говоря, о его скверном характере. Все это попытки мщения по поводу и без повода свидетельствуют о наличии немужского характера Наримана Ташболотовича. Суды над соратниками Атамбаева, все об этом знают, имеют заказной характер, и Алмазбек Шаршенович об этом прекрасно знает. Поэтому находиться здесь сейчас необязательно. Он имеет полное право отдохнуть, так как впереди у нас много работы, - отметила Карамушкина.





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