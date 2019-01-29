Кайрат Осмоналиев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист КР: «На сегодняшний день Кыргызстан превратился в полигон для эксперимента»

К. Осмоналиев - Когда я средствам массовой информации предоставлял сведения о новом кодексе, ставил вопрос ребром, меня никто не поддержал.

– Кайрат мырза. скажите как опытный специалист в юридической сфере, было ли целесообразно принятие новых кодексов?

– С 1 января 1998 года вступил в силу Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Если остановиться на истории кодекса, тогда перестали соответствовать времени законы, принятые в кодексе Кыргызской ССР, возник вопрос составления нового кодекса. Русская власть разработала новый кодекс, с его принятием предложила всем государствам СНГ как модельный кодекс. Соответствующий Основному закону готовый кодекс был принят решением Жогорку Кенеша. Этот закон проработал 21 год. А в 1999 году вступил в работу Уголовно-Процессуальный кодекс Кыргызской Республики, в течение 20 лет вводились новые санкции, наказания и дополнения. На конвенционном собрании с участием международных неправительственных организаций нецелесообразно было вводить изменения в работавшие до 2018 года кодексы. Но в 2015 году была принята рекомендация по развитию судебной системы, на основе этой концепции привнесли в 6 кодексов соответствующие новые законы.

Немного погодя я участвовал в собрании как член комиссионной рабочей группы, подчеркнул отсутствие необходимости разработки нового кодекса, и что принимаются противоречащие закону кодексы. Объясню основные причины, по которым выступил против. В мире существует 4 больших правовых системы. Англо-саксонское право, романо-германское право, право адат и простое мусульманское право. Мы работали на основе романо-германской правовой системы. Сегодня западные эксперты перемешали англо-саксонскую правовую систему, возникают основные противоречия. Какой стране предложите эту правовую систему, составленную наподобие лоскутов? Для получения ответа на этот вопрос приехали эксперты из Европейского союза и эксперты Фонда Сороса. Явно, половину суммы в 13 млн евро потратили на международных экспертов. Меня вычеркнули из списка за то, что думая о будущем страны, завтрашней истории, подчеркивал недостатки нового кодекса, резко говорил, противостоял.

Когда я средствам массовой информации предоставлял сведения о новом кодексе, ставил вопрос ребром, меня никто не поддержал. Из 120 депутатов поддержал единственный депутат партии «Республика – Ата Журт» Курманкул Зулушев. Но и Курманкула Токторалиевича никто не слушал. Во-вторых, государство – структура политики, право – его оружие. Я к тому, что для ослабления стабильности государства достаточно ввести только правовую систему. Например, в Англии в XIII веке был принят закон «белые лебеди под охраной королевы», он до сегодняшнего дня работает. Кыргызстан на сегодняшний день превратился в полигон для эксперимента. Ознакомившийся с новым кодексом, умеющий анализировать человек выступит 100% против него. Нам в качестве образца показывают государство Украину. Общеизвестна история и сегодняшнее политическое положение этой страны. В этом государстве еще не установилось стабильность. И как мы возьмем пример с Украины?

– Что можете сказать о диаметральных противоположностях в Конституции и новом кодексе?

– Приведу лишь один пример. Вызвал обсуждение вопрос предоставления амнистии лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву. В п.4 ч.2 ст.20 Основного закона написано: «В законе КР не ставится никаких ограничений амнистии». Открываю, смотрю новый кодекс, а там написано: «Ходатайство о помиловании каждого осужденного человека вне пробационного контроля». Как мы будем работать, если не соответствуют друг другу прописанные статьи в новом кодексе и Конституции? Это только один пример. Много таких противоречий. Покромсали Уголовный кодекс, приняли кодекс о проступках и нарушениях. Теперь нарушивший закон человек заплатит штраф, выйдет на свободу, снимается понятие судимости. Например, если бы в кодекс 10 лет назад внесли электронную информационную базу, то уже работала бы. Но ведь сегодня мы и к ней не готовы.

– Значит, этот новый кодекс приняли депутаты 6-го созыва?

– Новый кодекс приняли эти же депутаты Жогорку Кенеша. Из 120 депутатов проголосовали «против» 5 депутатов, а 19 депутатов не участвовали. Следовательно, 96 депутатов в полной мере не ознакомились с этими кодексами. Превратившиеся в машину для голосования депутаты не ознакомлены с этими кодексами. Если нет юридического образования, почему не посоветовались с опытными юристами, не ставили ребром вопрос на правительственном собрании, не поднимали вопрос?! Я невольно рассмеялся, услышав, что депутат партии «Республика – Ата Журт» Кенжебек Бокоев «почувствовал себя неудобно». Кенжебек Сатымкулович прокурор-юрист или? После глубокого анализа президента Сооронбая Жээнбекова надо было анализ продлить на три года. Если Кыргызстан сегодня принимает кодекс, а завтра откажемся, то опозоримся перед народами мира. Эта власть не поняла этого. Токтайым Уметалиева и депутаты Жогорку Кенеша только теперь проснулись, начали бить себя кулаком в грудь и выступать против.

– Скажите как гражданин, каково сегодняшнее политическое положение Кыргызстана?

– Если продолжим надувать обычный шар, в конце концов, он лопнет. С каждым днем усиливается недовольство народа к власти, народ начал волноваться. Народ это сель. Если продолжим идти в этом же ключе, то народ никто не сможет остановить. Единственной причиной тому может стать новый принятый кодекс.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №3 от 25.01.2019/стр.7