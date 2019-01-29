Салымбеков: Политика меня не удовлетворила

Как сказал в интервью радио "Марал" президент ассоциации "Дордой" Аскар Салымбеков, политика его не удовлетворила.

По его словам, чем быть во власти и ничего не делать, лучше заниматься полезными народу делами.

"Получаешь удовлетворение, когда выполненная общественная работа приносит результат. Начинаешь раздражаться, когда в политике идут взаимные споры, быстро меняются кадры. Лучше вместо этого заниматься делом, которое тебе по душе. Время сейчас переменчивое, поэтому не могу сказать, что окончательно ушел из политики. Как джигиты мы должны быть готовы принести пользу, служить народу. Но если пригласят на государственную должность, вряд ли пойду. По многим вопросам мы отстали. "Безопасный город" надо было запускать ещё три-четыре года назад. Те, кто идёт на госдолжность, становятся зависимыми. Кому будет польза, если им не дают работать стабильно и гонят с работы? Лучше вместо этого заниматься полезным народу делом", - говорит он.

Политика многогранна, он поддерживает политиков, которые ставят целью интересы государства и народа, отметил Салымбеков.

"Считаю себя успешным бизнесменом. Каждый предприниматель желает стабильности. На выборах стараешься избирать кандидатов, способных обеспечить стабильность. Мы тоже поддержали президента, которого поддерживает народ", - сказал Салымбеков.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org