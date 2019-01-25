Кыргызстанцы познают мир и перечисляют деньги больше бюджета страны, благодаря русскому языку – эксперт

Бишкек, “Саясат.kg”. Но одним из основных атрибутов образования и существования нации является родной язык.

В Конституции КР четко прописано, что кыргызский язык является государственным, а русский официальным.

Укрепление и развитие родного языка в Кыргызстане - это бесспорно и не должно подлежать публичному обсуждению. В прежних, отдельных, колониальных государствах, находивших долгое время под юрисдикцией Великобритании, Франции, Испании до сих пор государственным языком являются язык бывших колонизаторов.

Некоторые народы не смогли сохранить родной язык и создать нацию, в следствии чего потеряли суверенитет государства. Старшее и среднее поколение Кыргызстана познали мир именно через русский язык, когда были доступны величайшие достижения всемирных писателей, поэтов, ученых, политиков.

При существовании СССР были перекосы и ошибки в использовании родного языка. Но самое главное были сохранены: кыргызский язык, территориальная целостность, гимн, герб Кыргызской Республики. На сегодняшний день изучение и знание русского языка имеет колоссальное значение для народа Кыргызстана.

Главы государств, правительств, спикеры парламентов, руководители министерств, ведомств –стран участников СНГ, ОДКБ, ЕАЭС проводят переговоры, подписывают политические и экономические соглашения на русском языке.

Русский язык был и является языком переговорных процессах с руководителями областных и районных администраций соседних государств стран Средней Азии и Казахстана. Приграничные населения используют русский язык в общении, в торговле, в посещении соседних стран, в укреплении межнациональных семейных уз.

В Кыргызстане проживают более 80 национальностей с различными вероисповеданиями, обрядами и своей культурой. Языком общений между ними является русский.

Простой кыргызский народ 28 лет тому назад, со дня обретения суверенитета Кыргызстана, выбрал основной приоритет в жизнедеятельности - именно Россию.

Более одного миллиона граждан КР - более 700 тысяч трудовых мигрантов и более 300 тысяч получивших гражданство РФ, особенно молодое поколение, перечислили в 2018 г. около 3 (трех) миллиардов долларов США, что на 1 (один) миллиард долларов США больше общереспубликанского бюджета Кыргызстана. Благодаря знанию и владению родного языка России кыргызстанцы переводят денежные средства, на развитие экономики КР.

Отдельные “не истинные” политики-патриоты предлагают и даже требуют запретить использование русского языка и налагать штрафы за ее применение. Наверное, политиканы “местного розлива” хотят это использовать в личных корыстных, политических целей. “Холостые крикуны” должны понять, что голословные призывы запрещению и наложения штрафов, за использования русского языка, повлечет за собой охлаждение и непонимание отношений между РФ и КР, осложнит и усугубит общение между национальностями и конфессиями. Бывшие, неоднократно у государственной власти Кыргызстана “политические деятели” должны осознавать какие могут быть политические последствия, за штрафы в использовании русского языка. Когда в стране хотели ввести штраф за один плевок в размере 5 тыс. 500 сомов, то гражданское общество чуть “на вилы” не подняло, инициаторов нормативно-правого акта.

В преддверии официального визита президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан в марте 2019 г. надо запретить высказывания и призывы, привлечь к ответственности граждан, нарушающие статьи Конституции КР.

Простой народ Кыргызстана глубоко будет надеяться на плодотворную встречу двух глав государств, по укреплению и развитию политических, экономических, культурных отношений. Наверное, решаться актуальные проблемы КР: строительство ГЭСов, заводов, фабрик, беспошлинных ввозов нефтепродуктов, беспрепятственный ввоз товаров из КР, выполнение всех обязательств и соглашений в рамках ЕАЭС.

И скорее всего встреча и переговоры, между президентов РФ и КР, пройдут на русском языке.

Р.Умбеталиев, общественный деятель