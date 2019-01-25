Феликс Кулов: Было бы лучше, если бы Аскар Акаев вернулся и работал в Кыргызстане

Экс-премьер полагает, что не стоит препятствовать возвращению бывшего президента, ведь можно воспользоваться его опытом
Экс-премьер-министр Феликс Кулов предлагает воспользоваться опытом и знаниями бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева. Об этом Vesti.kg сказал сам политик.
- Если Акаев пожелает вернуться в Кыргызстан и помогать стране, этому не стоит препятствовать, - пояснил он. - Как говорится, за одного битого двух небитых дают. Он - ученый и аналитик. Безусловно, Акаев сделал для себя свои выводы, ведь это характерно для любого умного руководителя - думать о том, что еще не успел сделать. С учетом его опыта и того, чем он сейчас занимается, стоит подумать о том, что он мог бы принести пользу.
Феликс Шаршенбаевич уточнил, что бывший глава Кыргызстана занимается математическим прогнозированием.
- Он ведь может делать это и для нашей страны, - отметил Кулов. - Многие говорят, что Акаев может делать это и за пределами Кыргызстана. Да, теоретически может, но ведь ему не дают официальные данные. Было бы лучше, если бы он вернулся и работал в Кыргызстане.
Экс-премьер напомнил, что не так давно Сооронбай Жээнбеков приглашал к себе бывших глав правительства и Жогорку Кенеша.
- Многие говорили, зачем президенту слушать бывших?- посетовал он. - Но на встрече никто из нас не просил чего-либо для себя. Каждый лишь говорил о том, что сделать для страны.
Вместе с тем Кулов добавил, что сам он с Аскаром Акаевым связь не поддерживает.
- После того, как я покинул пост, он мне на следующий день позвонил. С тех пор мы не разговаривали, - заверил экс-премьер.
Vesti. KG
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