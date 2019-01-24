Депутат Жогорку Кенеша придумал, как усилить роль политических партий

По его словам, необходимо поменять систему допуска партий к выборам в Жогорку Кенеш.





Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев рассказал 24.kg, какие поправки следует внести в Закон «О партиях».

По его словам, необходимо поменять систему допуска партий к выборам в Жогорку Кенеш.

«То есть если у партии нет в каждом районе ячейки, представители которой работают с избирателями, то такая политическая организация участвовать в выборах не может», — сказал Бакыт Торобаев.

Он добавил, что такая норма усилит роль партий и не позволит баллотироваться в Жогорку Кенеш организациям, которые создают незадолго до выборов или путем слияния двух партий.

Депутат Айнуру Алтыбаева также предложила подкорректировать Закон «О партиях». Она считает, что политическим объединениям надо обеспечить финансовую поддержку, если список выдвинутых на последних выборах в депутаты Жогорку Кенеша кандидатов получил по итогам голосования не менее 5 процентов голосов избирателей.

Ссылка: https://24.kg/vlast/107001/

