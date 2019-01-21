Жээнбеков показывает, что не сможет стать отцом народа

Некоторые члены партии «Мекенчил» обратились к президенту с просьбой дать помилование лидеру упомянутой партии Садыру Жапарову. По их мнению, Жапаров мог бы бороться за справедливость и на воле.

Если приводить в пример обращение сторонников Жапарова, то в обществе угасает надежда на то, что власть во главе с Сооронбаем Жээнбековым установит справедливость. Вряд ли можно ожидать просьбы от помилования со стороны приговоренного к 11 годам и 6 месяцам заключения Садыра Жапарова, который боролся с крупной коррупционной системой, желая вернуть народу народное богатство, вернулся в 2017 году на кыргызскую землю, несмотря на предупреждения и угрозу тюрьмы. Многие помнят, как в ходе судебных разбирательств Садыр Жапаров сказал свое последнее слово: «Я оказался за железной решеткой не потому, что совершил преступление, а потому что поднял вопрос «Кумтора». Я не боюсь вашего суда, напротив, суд должен бояться исторической оценки». Просьба о помиловании – все равно что признание вины. Ранее осужденный на 8 лет Омурбек Текебаев говорил, что не будет просить у президента помилования, признавать вину, чтобы выйти на свободу. Того же можно ждать и от Садыра Жапарова.

Садыр Жапаров, Омурбек Текебаев, Дуйшенкул Чотонов, Бектур Асанов и другие политики вели борьбу с группой людей во власти, членом которой является и Сооронбай Жээнбеков, были осуждены, в основном без доказательства вины. Глава государства в своих обращениях частенько говорит: «Я всенародно избранный президент». Но когда общественность, СМИ обращаются по поводу помилования политиков, осужденных по политическим мотивам, он увиливает, говоря: «Пускай сами обращаются и я освобожу». Другими словами, Сооронбай Жээнбеков показывает, что не является всенародным президентом, а удобной фигурой для небольшой группы людей во власти. Он проявляет неспособность стать отцом народа…

Источник: газета «Супер-Инфо» №846 от 18.01.2019 / стр. 7, gezitter. org