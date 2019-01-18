Удивляет то, что «СДПК без Атамбаева» теперь очерняет Омуркулова

Понятно, что движение «СДПК без Атамбаева» во главе с Сагынбеком Абдрахмановым является проектом власти.

15 января в городе Канте собрались на конференцию делегаты, большинство из которых очерняли не Алмазбека Атамбаева, а лидера фракции СДПК Ису Омуркулова. Они говорили о том, что Омуркулов завладел сотнями гектаров земли, на протяжении 20 лет прикрывается именем партии, успели полить его грязью. Удивительно то, что инициатором выступает Абдрахманов и они приступили к очернению Омуркулова, так как оклеветать Атамбаева по заданию власти не удалось. Кто заинтересован в том, чтобы нанести удар по господину Исе из его малой родины, с целью подрыва его авторитета? Говорят, «без ветра не колышется трава», - в ближайшие дни могут раскрыться интересные интриги в ближайшие дни.

Источник: газета «Азия news» №2 от 17.01.2019 / стр. 1, gezitter. org