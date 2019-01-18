В чьих руках судьба парламента?

На протяжении трех лет подавляющая часть населения не устает повторять – без очищения, обновленного мышления, настоящих реформ Кыргызскому государству несдобровать.

Стало очевидно, что эти слова ничего не могут изменить. За 36 месяцев десятки депутатов, имеющих «хвосты», лишились мандатов. Некоторые люди, называвшие себя лидерами, выехали из страны. Одних привлекли к ответственности, а прохвосты пропали бесследно. Не соврем, если скажем, что пришедшие на место ушедших оказались ксерокопиями своих предшественников. Короче говоря, парламент не работает как ожидалось.

Прошло больше половины первого месяца нового года. Вместо того чтобы начинать позитивные дела, у нас предпочитают ковыряться в еле заживающей ране. Большинство законов, которые состряпали депутаты, воспринимаются с отвращением, нежели с одобрением, даже с некоторой насмешкой. О чем это говорит? Кому нужны сырые законы? Почему депутаты не наказываются за то, что они сотворили законы, которые не помогут народу? Или мы будем также проявлять безразличие их безделью только потому, что у них есть мандат? Если быть объективными, то на сколько миллионов за три года опустошил казну парламент? Очевидно, что сумма внушительна. Мы готовы подарить этим невнятным депутатам еще два года? Почему мы должны почитать депутатов, которые не приносят пользу народу, умеют только есть, пить, обманывать? Мы должны терпеть, когда они голосуют в интересах отдельных людей? Почему мы их так балуем, ведь мы же их избирали? Наверное, неспроста появились такие вопросы. Кому выгодно иметь гибкий, послушный парламент? Нашли ответ на вопрос? Молодцы…

Источник: газета «Ачык Соз» №1 от 17.01.2019 / стр. 2, gezitter. org