Омурбек Бабанов распространил заявление

Омурбек Бабанов на своей странице в Фейсбуке распространил обращение с призывом не вмешивать его в различные политические игры.

«Уважаемые средства массовой информации нашей страны. Я говорил, что не буду в политике, я сдержу свое слово, данное перед народом. Прошу вас, не пишите неуточненную информацию», — написал Бабанов.



Элгезит