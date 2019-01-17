Посланный в златоглавую

Эксклюзивное интервью нового посла в России.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации А.Джекшенкулов ответил на вопросы Elgezit.kg

Elgezit.kg: Здравствуйте Аликбек Джекшенкулович, поздравляем Вас с назначением. Уже многие задолго предполагали возможность Вашего назначения, да и Президент дал понять на своей пресс-конференции, что в Россию направят послом «опытного дипломата». И вот теперь Вы уже назначены Указом Президента…

— Спасибо. Назначение послом никогда не бывает скорым, до Указа Президента требуется разрешение многих протокольных нюансов, получение агремана принимающей стороны. Сразу же после рассмотрения и одобрения моей кандидатуры в соответствующем комитете парламента Сооронбай Шарипович подписал Указ. Это большое доверие Президента, я это понимаю и ценю.

Так что, в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Российской Федерации – это действительно мое первое интервью. Но для журналистов я всегда открыт.

Elgezit.kg: Работа посла, вернее даже, его миссия – дело все-таки особое. Тем более посла в России – здесь вообще, как говорится, зона повышенной ответственности. С чего начнете работу, у Вас уже есть конкретные планы, какие-то задумки?

— Я еще в Бишкеке. Прежде чем отбыть в Москву, надеюсь, что решу кое-какие организационные вопросы здесь, в МИДе, других министерствах и ведомствах Кыргызстана. В сфере внешней политики, конечно, не новичок, но все-таки прошли годы с тех пор, как я не в системе, поэтому хочу здесь для себя прояснить кое-что, со многими новыми людьми в системе мне нужно познакомиться, обсудить текущие рабочие вопросы. А потом уже там, на месте, приступить к делам. Их много, и это понятно. Россия – наш стратегический партнер и союзник, это огромная держава, с которой нас связывает значительный промежуток общего исторического прошлого, и в то же время нас объединяет и общность судьбы, я бы сказал, мы в будущее с оптимизмом смотрим вместе. Уже сейчас готов был бы рассказать, как вижу дальнейшую работу нашей дипмиссии, но сейчас это может показаться преждевременным. Скажу коротко, предстоит большая и ответственная работа.

Elgezit.kg: Вы действительно опытный дипломат, кроме того, что были министром, работали и главой нашей дипмиссии в Европе. Чем будет отличаться Ваша работа в России от того, что Вы делали в Австрии, скажем?

— Если не брать каких-то общих для всех азов и принципов дипломатии, конечно, разница колоссальная.

Россия великая держава, с каждым годом растет ее военно-политическое влияние на мировые процессы. Немаловажным фактором является усиление интеграционных процессов со странами Евразийского континента, особенно с государствами Центральной Азии. Сегодня руководство нашей страны придает особо-важное значение многогранному развитию кыргызско-российских двусторонних отношений. Особо хочу отметить, в этом также заинтересовано большинство наших граждан.

Есть много перспективных и существенных направлений, в сфере безопасности, экономического сотрудничества, культуры и образования, которые соответствуют нашим взаимным интересам. Россия – это место пребывания, проживания, работы сотен тысяч наших соотечественников. Другой такой значимой и масштабной для нас страны — работодателя нет. Денежные переводы мигрантов держат экономику Кыргызстана на плаву, чего уж об остальном говорить. Но там, где живут наши люди, образно говоря, живут и их проблемы – и задача дипмиссии их решать. Решать с российскими властями, решать с диаспорой, решать с нашими госорганами – это уже от характера проблемы зависит. Но я полон оптимизма – у меня все-таки есть здесь и старые, еще с министерских времен связи, друзья, с которыми есть общее понимание и видение будущего, и, в конце концов, я и ощущаю Россию не как чужую страну, она близка нам по духу, культуре и менталитету.

Есть вопросы, касающиеся интеграционных процессов в рамках ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и других структур. По сути, там мы только в начале большого пути, и национальные интересы Кыргызстана должны быть для нас главным ориентиром в работе.

Elgezit.kg: А с господином Лавровым Вы были знакомы?

— А что значит были? Я и сейчас знаком… И с ним, и с большим количеством других лиц, позиция которых важна для того, чтобы Кыргызстан и Россия продолжили вместе идти и дальше по пути взаимовыгодного, равноправного партнерства и союза.

Elgezit.kg: А жить там Вы где будете?

— Ну Вы задали вопрос… Наверное, пока в гостинице при посольстве… Я сейчас точно не знаю, честно говоря. Но в первое время – точно там.

Elgezit.kg: У многих чиновников, говорят, есть квартиры, другая недвижимость в Москве?

— А, вот Вы куда клоните. У меня в Москве ни квартиры, ни бизнеса нет. И здесь, в Бишкеке то обо мне нечего сказать в этом отношении.

Elgezit.kg: Позвольте, господин Посол, пожелать Вам здоровья и удачи!

— Спасибо, и Вам того желаю. И напоследок хочу Вам сказать, что я Ваш сайт читаю, и то, какую аналитику Вы даете, мне нравится. Но это не для печати, конечно…

Elgezit.kg: Аликбек Джекшенкулович, давайте мы и это дадим.

— Ну и ладно, смотрите сами.

Elgezit.kg