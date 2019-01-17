Мурат Жетимишбаев, общественный деятель: "Приход на высокие должности подобных Досалы Эсеналиеву чистых молодцов порождает надежду..."

"Мы всегда любим ссылаться на слова Сталина "кадры решают всё!"



- Мурат Каленович, во все времена кадровая политика в Кыргызстане подвергалась критике, какая бы ни пришла власть, этот вопрос хромает. Что можете сказать по поводу хаоса в кадровой политики?

- Мы всегда любим ссылаться на слова Сталина "кадры решают всё!" Однако чаще эти слова говорят, чтобы показать свою компетентность. Честно говоря, со времени обретения независимости мы хромаем в кадровой политике. И сами не заметили, как в последние годы не то что хромаем, а практически обездвижены.

Например, занимали высокопоставленные должности, начиная от водителей-поваров экс-президента, в итоге упал престиж как государственной должности, так и госнаград. Таковы итоги, и джигиты, который не хотели помнить про слова "что скажет народ?", поступали сообразно пословице "не видящий дневного солнца зажигает лампу", из расчета, что "пока есть щит, можно не беспокоиться по поводу проклятий людей", разбрасывали налево-направо народное достояние, и теперь в результате сидят в тюрьме, разве это неправда?

Сыздавна говорили "народ – весы, народ – критик", действительно, кто бы на какую должность ни приходил, неважно, большую или маленькую, всегда проходил через народное сито. Как говорится, "народ скажет – не соврет", нет ничего объективнее народного сита! Вот и я не буду трогать высокопоставленных чиновников республиканского уровня, а приведу в пример руководителей, проработавших в близкой мне Иссык-Кульской области.

Иссык-кульцы всегда помнят особенности тех или иных руководителей, начиная еще в советских времен. Так, отмечают деятельность Арыстанбека Дуйшеева, кристальную чистоту Абсамата Масалиева, умение не спеша выслушать людей Апаса Жумагулова, меткость выражений Жумгалбека Аманбаева, безвольную вялость Христенко, незаметность Темпи Дуйшеева, рассказывая про них байки. Потом вспоминают знаменитого Жумагула Сааданбекова – первого губернатора после обретения суверенности, припоминают, как надевал на Бориса шубу из волчьего меха, его запомнившиеся философские термины, такие как "охлократия".

С интересом обсуждают, как встречал на непроходимой дороге Тойчубек Касымов свою одноклассницу-"царицу". Вспоминают не построенный из-за великодушия Жусупбека Шарипова рынок в Кегене; как охотился в горах на уларов и спускался на дно озера с аквалангом и играл там Э. Анапияев. Наша эжеке Токон Шайлиева запомнилась своими чёрными очками и беспорядочным кадровым проектом. Вспоминают знахарство И. Молдоташева, сдержанную невозмутимость Эсенгула Омуралиева, русский нрав Кыдыкбека Исаева и как он не мог усидеть на месте и постоянно ездил по побережью.

И что случилось потом? Произошли апрельские события... Да и хорошо, что произошли, за эти девять лет на Иссык-Куле сменилось пять руководителей, в данное время к руководству областью приступает шестой!

Бедные иссык-кульцы не то что критиковать приходящих и уходящих губернаторов, они не успевают их даже пересчитывать! Что это за безобразие? Это кадровая чехарда! Наша задача сейчас – в срочном порядке прекратить эту кадровую чехарду, избавиться от междусобойчика при выборе кадров! Пришло время учитывать уроки прошлого. Пусть радуются уши Бога, сейчас на Иссык-Куль прибыл очередной руководитель и начал работать по-новому.

Действительно, первое мнение народа об Акылбеке Шариповиче неплохое, мы слышим, как отмечают его простоту, веское слово, точность. Приход на другие высокие должности подобных Досаалы Эсеналиеву чистых наших молодцов тоже греет душу и порождает надежду... Теперь надо продолжить и активизировать данную тенденцию, и тогда можно надеяться на хорошее будущее...

Источник: sayasat.kg, gezitter.org