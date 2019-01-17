В Кыргызстане может появиться одна большая оппозиционная партия

Экс-генпрокурор рассказал, кто уже работает в этой команде

В 2020 году в Кыргызстане пройдут очередные парламентские выборы, в которых может принять участие новая оппозиционная партия. Как рассказал Vesti.kg экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров, они с единомышленниками рассматривают возможность создания политобъединения.

- Пока это лишь предположения, - отметил политик. - Как мы ранее говорили, если руководство страны поддержит реформы, озвученные на курултае, то мы поддержим действующего президента. Сейчас мы работаем с организациями, с которыми у нас схожие цели и планы. И мы можем создать одну большую партию.

Имена известных политиков, которые уже входят в эту команду, Азимбек Анаркулович не стал озвучивать.

- Есть экс-президент, экс-спикер, бывшие депутаты и генпрокуроры, судьи, - перечислил он.

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