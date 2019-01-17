В Кыргызстане может появиться одна большая оппозиционная партия

Экс-генпрокурор рассказал, кто уже работает в этой команде
В 2020 году в Кыргызстане пройдут очередные парламентские выборы, в которых может принять участие новая оппозиционная партия. Как рассказал Vesti.kg экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров, они с единомышленниками рассматривают возможность создания политобъединения.
- Пока это лишь предположения, - отметил политик. - Как мы ранее говорили, если руководство страны поддержит реформы, озвученные на курултае, то мы поддержим действующего президента. Сейчас мы работаем с организациями, с которыми у нас схожие цели и планы. И мы можем создать одну большую партию.
Имена известных политиков, которые уже входят в эту команду, Азимбек Анаркулович не стал озвучивать.
- Есть экс-президент, экс-спикер, бывшие депутаты и генпрокуроры, судьи, - перечислил он.
https://vesti.kg/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!