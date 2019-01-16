Нариман Тюлеев заявил, что за депутатом, пытающимся его дискредитировать, стоит Омурбек Бабанов

Ответ экс-мэра не заставил себя долго ждать.





Депутат Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев заявил на заседании [комиссии], что Нариман Тюлеев в бытность мэром столицы приватизировал здание детского сада на пересечении улиц Токтогула и Калыка Акиева и на том месте построил торговый центр "Рахат Palace".

Ответ экс-мэра не заставил себя долго ждать.

Тюлеев говорит, что заявление депутата воспринял как попытку дискредитации. Первым делом он дал комментарий по перешедшему в частную собственность автобусному парку.

"Повторно сообщаю, что к приватизации территории автобусного парка не имею отношения ни я, ни вообще муниципалитет в целом. Насколько я помню, он изначально был в ведении государства и им же (через соответствующий орган по управлению имуществом) передан под приватизацию. Тогда, насколько я знаю, главой ФУГИ был небезызвестный Турдумамбетов. В бытность мною мэром мы пытались отменить данные решения и даже блокировали доступ посторонним лицам на территорию автопарка", — заявил Тюлеев.

Что касается вышеуказанного торгового центра, то экс-мэр говорит следующее:

"Это также было до того, как я стал градоначальником 7 июля 2008-го, и там уже не было детского сада, а были офисные помещения на нескольких частных собственников. Они продали здание по частям, и потом уже мой отец в первой половине того же года выкупил земельный участок и нежилое офисное помещение. Переговоры по сделке шли с 2006 или 2007 года. Торговый центр построен в 2011-м. Все сделки были законными, и поэтому ни один госорган не нашел нарушений, хотя проверки были", — заявил Тюлеев.

Как отметил экс-мэр, заявление депутата бросает тень на доброе имя его отца.

"Мой отец был законопослушным гражданином, и эти попытки — бросить тень на его доброе имя. Мы это просто так не оставим. Депутат пытается очернить мое имя и моих близких, с нашей стороны готовится соответствующий иск. Его сумма будет огромная, в миллионах сомов. И те люди, которые стоят за народным избранником, пускай выплачивают эти деньги.

Недоумение вызывает его настойчивость, при этом не подкрепленная никакими документами. Поскольку его биография и партия, от которой он выдвинут в городской кенеш, позволяют предположить, что его просит об этом Омурбек Бабанов. Тогда я тем более не понимаю, какая последнему выгода от этих инсинуаций. У Омурбека Бабанова своих проблем хватает, и по его заявлению он отошел от политики, в принципе, как и я, а наши бизнес-интересы лежат в разных плоскостях и не пересекаются", — говорит Тюлеев.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org