СДПК: Организацию антикитайских митингов пытаются свалить на Атамбаева

СДПК заявила, что в Кыргызстане участились попытки связать нагнетание антикитайских настроений с деятельностью партии.
СДПК заявила, что в Кыргызстане участились попытки связать нагнетание антикитайских настроений с деятельностью партии. В связи с этим пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева распространила официальное сообщение.
«Этой очередной ложью и грязными информационными провокациями наши политические оппоненты пытаются свалить допущенные ими собственные ошибки на экс-президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Профессиональные спецслужбы могли бы без труда вычислить реальных организаторов провокационных митингов», - говорится в нем.
Пресс-секретарь добавила, что ни Атамбаев, ни СДПК не имеют отношения к антикитайским митингам.
В декабре активисты провели несколько акций против нелегальных мигрантов из Китая, требуя депортировать их. Члены движения «Кырк чоро» заявили, что в случае отсутствия реакции властей сами готовы заняться этим.
Также в соцсетях появляются сообщения и видео, призывающие остановить поток незаконной миграции из Китая. МВД распространило официальное сообщение с предупреждением об уголовной ответственности за провокацию и разжигание межэтнической вражды.
Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что «это действия внутренних сил - политизировать вопрос, попытка испортить отношения». «Не знаю, какие могут быть внешние силы, но какие это внутренние силы мы знаем. Пусть не думают, что попытаются что-то делать! Всех привлечем к ответственности. В государстве работают законы и власти. Нам нечего бояться. Уважаемые братья, в отношении всех примем меры, мы вопрос решим», - сказал он 9 января во время встречи с жителями Сокулукского района Чуйской области.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!