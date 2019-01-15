СДПК: Организацию антикитайских митингов пытаются свалить на Атамбаева

СДПК заявила, что в Кыргызстане участились попытки связать нагнетание антикитайских настроений с деятельностью партии.

СДПК заявила, что в Кыргызстане участились попытки связать нагнетание антикитайских настроений с деятельностью партии. В связи с этим пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева распространила официальное сообщение.

«Этой очередной ложью и грязными информационными провокациями наши политические оппоненты пытаются свалить допущенные ими собственные ошибки на экс-президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Профессиональные спецслужбы могли бы без труда вычислить реальных организаторов провокационных митингов», - говорится в нем.

Пресс-секретарь добавила, что ни Атамбаев, ни СДПК не имеют отношения к антикитайским митингам.

В декабре активисты провели несколько акций против нелегальных мигрантов из Китая, требуя депортировать их. Члены движения «Кырк чоро» заявили, что в случае отсутствия реакции властей сами готовы заняться этим.

Также в соцсетях появляются сообщения и видео, призывающие остановить поток незаконной миграции из Китая. МВД распространило официальное сообщение с предупреждением об уголовной ответственности за провокацию и разжигание межэтнической вражды.

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что «это действия внутренних сил - политизировать вопрос, попытка испортить отношения». «Не знаю, какие могут быть внешние силы, но какие это внутренние силы мы знаем. Пусть не думают, что попытаются что-то делать! Всех привлечем к ответственности. В государстве работают законы и власти. Нам нечего бояться. Уважаемые братья, в отношении всех примем меры, мы вопрос решим», - сказал он 9 января во время встречи с жителями Сокулукского района Чуйской области.



