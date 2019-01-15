Мелис Турганбаев: Жээнбеков не обещал мне должность, я помог ему добровольно

Экс-глава МВД рассказал о своем бизнесе и заверил, что пока не собирается лезть в политику

Экс-глава МВД Мелис Турганбаев с группой генералов, которым Сооронбай Жээнбеков ранее якобы пообещал должности, но не сдержал слово, планирует примкнуть к команде Алмазбека Атамбаева. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут отечественные СМИ.

Vesti.kg обратились за комментарием к бывшему министру внутренних дел Мелису Турганбаеву, который опроверг данную информацию и заверил, что вовсе не планирует вмешиваться в политику.

- Я ни с какими группами генералов не связываюсь, - подчеркнул Мелис Токтомамбетович. - Вы знаете, я очень принципиальный и все свои проблемы решаю сам. Жээнбеков не обещал мне должность. Я этого человека хорошо знаю и во время выборов помог ему добровольно. Проводил работы в Нарынской, Чуйской и Таласской областях.

По словам Турганбаева, на сегодняшний день он занимается животноводством и даже построил завод.

- Мне сейчас хорошо, есть маленький бизнес, - рассказал он. - Занимаюсь животноводством, развожу лошадей. Недавно на деньги Российско-Кыргызского фонда развития построил маленький камнеобрабатывающий завод. Кроме того, каждый день занимаюсь спортом и участвую в соревнованиях.

Вместе с тем экс-министр ВД добавил, что в случае необходимости готов вернуться на госдолжность.

- Бегать с одного берега на другой - не мое, - отметил генерал. - Я всегда служил народу. Если буду нужен кому-то из правительства или попросят помочь поработать в тяжелое время, то я всегда готов.

Vesti.kg

