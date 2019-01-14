В Кыргызстане на данный момент нет “сильной” оппозиции

Бишкек, “Саясат. kg”. ”Всякая революция, всегда пожирает своих “детей”.



При двух лет правления экс. президентов КР Аскара Акаева, Курманбека Бакиева, Алмазбека Атамбаева практически отсутствовала оппозиция. Формирование оппозиционных сил в Кыргызстане происходило, после отстранения близких соратников экс. президентов от политического руководства и не получения экономических должностей, поддержавших во время выборов глав государств, политическими и общественными деятелями. При свержении государственной власти 2005 и 2010 гг. радикальная оппозиция формировалась на протестных волнениях и настроениях простого народа и по принципу любой ценой достичь к приходу к власти по управлению государством.

Из-за отсутствия единой программы и стратегии развития политического, экономического, социального положения, общих целей и задач по повышению благосостояния простых граждан КР, после событий 24 марта 2004 г. и 7 апреля 2010 г. Кыргызстан удостоился узурпаторов государственной власти и культ-личностей глав государств. ”Всякая революция, всегда пожирает своих “детей””.

Экс. президенты Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев в течении двух лет полностью отстранили от политического руководства страны близких соратников и сторонников и на их места назначались близкие родственники и услужливые водители, секретарши, завхозы.

Основные цели и задачи кыргызского народа, по улучшению экономического и социального положения после двух, так называемые “народные революции”, так и не были достигнуты. На последних президентских выборах многие региональные и локальные предводители местных общин, общественные деятели, председатели политических партий, общественных движений и объединений сопровождали и находились рядом с главным кандидатом на пост главы государства, с великой надеждой получения какой-нибудь государственной должности. Пошел второй год президентства нового лидера Кыргызстана, но многие “сопровождающие и поддерживающие” так и не были “удостоены и награждены” политическими “устуканами”.

Хотелось, напомнить, что всем желающим “по руководить”, портфелей и кресел просто не хватит. И поэтому им вынужденно придется пополнять ряды недовольных нынешней властью. Оппозиционные силы в поисках лидера и концентрируются возле “главного политического узника страны”.

Активные действия экс. президента переходного периода (ППП) можно предположить, что политический акцент будет направлен, на поддержку “Дяди Сэма”. Возможно, поэтому братишка ППП является основным кандидатом на пост посла КР в США.

К 1 апрелю 2019 г. возможно будет образована коалиционная оппозиция, на фоне непопулярных действий и продолжительного бездействия Правительства КР и неудовлетворения политических амбиций отдельных политиков. У любой власти существовал принцип “пряника и кнута”, которым экс. президенты охотно и благополучно пользовались. Возможно, произойдет в апреле месяце этого года отставка правительства.

Некоторые экс. главы государства использовали отставку кабинета- министров, как политический маневр по удержанию власти и получения политической паузы, по решению особо важных стратегических вопросов и снятия политической напряженности в гражданском обществе.

При отставке главного исполнительного органа, произойдет переформатирование политических сил ЖК КР, в выборе премьер-министра и состава правительства. Наверное, фракции коалиционного большинства в парламенте привлекут в состав правительства честных, порядочных и ответственных политических и общественных представителей оппозиции.

Необходимо пересмотреть все непопулярные решения правительства, изменить структуры кабинета- министров, провести административно- территориальную реформу. Ни в коем случае, нельзя повышать тарифы, на энергоносители, услуги и социальные выплаты, для простого народа.

Общественный деятель Р. Умбеталиев.

