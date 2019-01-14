Куда мне пойти, за чью руку взяться

У нас есть патриот байке Камчыбек Ташиев, который сейчас не может определиться со своей позицией.





У нас есть патриот байке Камчыбек Ташиев, который сейчас не может определиться со своей позицией. Постоянно обманывается друзьями политиками, а так отличается добродушными «ляпами» в характере. Сам он из деятельных джигитов. Хотя на президентских выборах держался за подол Сооронбая Жээнбекова, но ни за какую должность не зацепился. На днях пошел поздравить Текебаева с 60-летием, искренне сказал, не стерпев, что государство улучшится только при руководстве отсидевших в тюрьме. Нынче не сидит просто так, время от времени выражает свое мнение на странице в социальной сети Фейсбук. Вчера дал романтичную фотографию своего задумчивого лица на фоне гор. Из-за этого от общественности градом посыпались шуточные мнения: «Ташиев впадает в транс? Мысли Ташиева о горах или овцах?». В любом случае пусть будет благополучен наш Камчы аке. Оказывается, в узком кругу сообщил, что его мысли об экс-президенте Алмазбеке Атамбаеве хорошие, есть что сказать тому при удобном случае. Наверное, к весне прояснятся шаги Камчыке, раздумывающего, на какую сторону перейти.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №1 от 11.01.2019/стр.1, gezitter. org