Аппарат президента отказал в помиловании Текебаева. По какой причине?

Отказано в ходатайстве помиловать Текебаева председателя Временного правительства Розы Отунбаевой.





Отказано в ходатайстве помиловать Текебаева председателя Временного правительства Розы Отунбаевой.

Как сказал порталу SUPER.KG секретарь комиссии по вопросам помилования при президенте Кырккелди Кыдырбаев, они ответили на ходатайство Розы Отунбаевой сегодня, 10 января. "Материалы по помилованию Омурбека Чиркешовича не собраны, так как Омурбек Текебаев отказался писать прошение о помиловании. Поэтому процесс рассмотрения ходатайства Розы Отунбаевой остановлен", - сказал он.

Текебаев 22 декабря заявил, что у него нет намерения обращаться к президенту с прошением о помиловании.

25 декабря прошлого года председатель Временного правительства Роза Отунбаева направила президенту Сооронбаю Жээнбекову ходатайство о помиловании Омурбека Текебаева. Ее обращение поддержали лидеры шести парламентских фракций.

Омурбек Текебаев был осужден на 8 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. Леонид Маевский, на основании показаний которого был заключен Текебаев, сам арестован в России по подозрению в серьезном уголовном преступлении.

Источник: super.kg, gezitter.org