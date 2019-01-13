Канатбек Азиз: Комиссия по помилованию во второй раз допустила ошибку

На основании новых кодексов Государственная служба исполнения наказаний облегчит наказание части заключённых, отдельные выйдут на свободу.





На основании новых кодексов Государственная служба исполнения наказаний облегчит наказание части заключённых, отдельные выйдут на свободу. Это касается осужденных по "не особо тяжким" и "не несущим большой опасности" статьям. На сегодняшний день указанная служба начала проверку списка заключенных. Между тем комиссия по помилованию при аппарате президента не удовлетворила ходатайство экс-президента Розы Отунбаевой о помиловании заключенного политика Омурбека Текебаева. Распространяется на политиков послабления, над которым в данное время работает ГСИН? На эту темы поговорили с доктором юридических наук Канатбеком Азизом.

- Ожидается выход на свободу 260 заключенных. Касается ли такое послабление заключенных политиков?

Азиз: Да, касается. По введенным новым судебно-правовым кодексам, распространяется и на политиков, которые подверглись политическому преследованию. Если рассмотреть на примере Омурбека Текебаева, то мы изучали этот вопрос, рассмотрен также вопрос санкции. Там показано санкция до 15 лет. Сейчас до 10 лет. Этот показатель является основным аргументом для пересмотра. Такая же ситуация в делах Садыра Жапарова, Бектура Асанова, можно пересмотреть. Но это, если рассматривать в аспекте уголовных кодексов. Если брать в политическом аспекте, то действующий президент Сооронбай Жээнбеков может освободить любого человека в любое время.

- Сообщается, что аппарат президента поручил ГСИН рассмотреть список заключенных для помилования. Как в таких случаях должно даваться послабление?

Азиз: Во времена Алмазбека Атамбаева все политики были посажены по политическому мотиву. Было допущено много ошибок и в судебных процессах. Генеральная прокуратура может это рассмотреть После введения новых кодексов будут вынуждены пересмотреть, потому что у них имеется список дел для пересмотра. По этой причине сроки наказания политзаключенных могут сократиться, например, с 10 до 5 лет. Режим тоже может быть изменён, потому что появились дополнительные проступки.

- В данное время из заключённых политиков говорят о необходимости помиловании Омурбека Текебаева, экс-президент Роза Отунбаева тоже направила ходатайство. Но профильная комиссия при президенте не удовлетворила данное ходатайство. Если этот вопрос будет ещё рассмотрен и Омурбеку Текебаеву дадут свободу, как может решиться судьба остальных заключенных политиков?

Азиз: В законе о помиловании написано, в каких случаях оно применяется. Написано, что "в большинстве случаев" с прошением обратиться обвиненная сторона. "В большинстве случаев" подразумевает необязательность подачи прошения. Это означает, что могут обратиться и другие стороны, например, Жогорку Кенеш, ГСИН. Комиссия по помилованию при президенте допускает уже вторую ошибку. Этот вопрос вносился еще Кубатом Оторбаевым, когда он был омбудсменом. Текебаев отказывается обращаться с прошением о помиловании, заявляя о своей невиновности, считая, что в отношении него было принято политическое решение. Однако помилование – это не только освобождение. Можно изменить режим или сократить срок. Также помилованный не обязательно считается виновным. В законе такого нет.

Что касается остальных политиков, было близко к пересмотру дело Садыра Жапарова, но потом городская прокуратура сообщила об отказе в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Если рассматривать в общем, теперь каждый политик пойдёт своей дорогой, или же помилование коснется всех одинаково, как это сделал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Это право президента, и его не может ограничить комиссия при аппарате.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org