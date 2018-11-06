СДПК: Алмазбек Атамбаев по-прежнему не собирается быть премьером или депутатом

В партии рассказали, когда экс-президент Кыргызстана уйдет на покой

Экс-президент Алмазбек Атамбаев не поменял своего решения и все еще не намерен возвращаться в большую политику, заняв высокий пост. Об этом Vesti.kg рассказала официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Алмазбек Шаршенович ранее заявлял, что не желает занимать какие-либо государственные посты, - напомнила она. - Наша цель - построить в Кыргызстане парламентаризм. СДПК пойдет на следующие выборы в Жогорку Кенеш. Возглавит кампанию Алмазбек Атамбаев, но депутатом он не будет.

Жолдубаева также отметила, что сейчас «социал-демократы» набирают новых членов.

- Мы намерены пополнить свои ряды достойными людьми, - добавила она. - После того как Алмазбек Шаршенович передаст партию в хорошие руки, он уйдет на покой.

Напомним, на пресс-конференции, которая прошла в конце марта, экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил: «Моя задача не власть, не место премьер-министра. Я буду готовить партию к выборам 2020 года». Тогда он отметил, что под номером один поведет СДПК на выборы, однако в случае победы сам получать депутатский мандат не намерен.







Source: https://vesti.kg