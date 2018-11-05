СДПК неспроста назначила съезд на следующий год, заняв выжидающую позицию?

Эксперты полагают, что команда Атамбаева сделала интересный стратегический ход

Решение Социал-демократической партии Кыргызстана провести очередной Съезд СДПК 6 апреля 2019 года - довольно интересный стратегический ход. Таким мнением с Vesti.kg поделился независимый эксперт, политолог Денис Бердаков.

-Этим съездом члены СДПК хотят обозначить точку, когда решится судьба партии перед парламентскими выборами 2020 года, - полагает он. - Атамбаев все-таки контролирует политсовет партии. Там будут присутствовать делегаты со всей республики. Вероятно, планируется избрать новый политсовет. Скажем так, идет борьба двух концепций - старого и нового политсовета «социал-демократов». Команде Атамбаева более выгодно перенести съезд на весну. Как переживет зиму страна - сложный вопрос. Сейчас ведь собирается движение «СДПК без Атамбаева». Этим активистам будет выгоднее провести съезд раньше, чем официальная СПДК. Их съезд, скорее всего, будет альтернативным. У каждой группы свой план.

По мнению политолога, провести следующий официальный съезд СПДК именно 6 апреля - очень символичное решение.

- Съезд, возможно, состоится и раньше, но его организует другая группа людей, желающая взять под себя СДПК, - рассуждает Бердаков. - Вместе с тем предугадать, какая ситуация сложится в Кыргызстане к 6 апреля, крайне сложно. Кроме того, интересно узнать, будет ли к тому времени решен вопрос с теми людьми, которые находятся в СИЗО ГКНБ. Это тоже сильно повлияет на республиканское собрание СДПК. 6 апреля будет поставлена некая точка. Команда Атамбаева пытается сохранить СДПК как политически интересный бренд, сокращая часть членов партии. Они тоже пытаются сохранить политобъединение под собой. Идет такая борьба.

Своим видением ситуации с Vesti.kg поделился и другой политолог Марс Сариев.

- Казалось бы, нынешняя ситуация для партии СДПК - кризисная, поэтому было бы рациональнее провести Съезд в самое ближайшее время, - отметил он. - Не думаю, что Атамбаев и его сторонники пойдут на открытый конфликт с властью. Однако к весне, возможно, они хотят укрепить партию, обновив состав новыми кадрами. К этому времени, по их логике, власть должна наделать множество ошибок. Не исключено, что усугубится экономическая ситуация. Ведь пока мы не видим в Кыргызстане каких-то инновационных преобразований, которые наблюдаем, например, в Армении или Узбекистане. Год президентский прошел, а у нас все идет гладко, равномерно. К весне естественным образом может сложиться тяжелая ситуация, на которую, я думаю, рассчитывает команда Атамбаева.

Марс Осмонкулович также считает, что назначенный на 6 апреля Съезд СДПК - политический расчет.

- Стоит учесть, что 7 апреля у нас была революция, - напоминает он. - Члены СДПК ждут того, что весной все вспомнят, как в результате апрельской революции страна двинулась вперед, а теперь якобы опять впала в стагнацию. Думаю, это политический расчет. Они ждут, что нынешняя власть естественным образом сама себя дискредитирует, и не придется устраивать новую революцию.

Напомним, СДПК приняла решение провести следующий Съезд партии 6 апреля 2019 года.





SOURCE: HTTPS://VESTI.KG



