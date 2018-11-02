Уж лучше кошка в руках, чем сбежавший тигр…

Кто только в свое время не проявлял красноречие, не красовался? Сейчас в Кыргызстане все еще ходят «трудяги», которые до сих пор не могут забыть труды Мелиса Мырзакматова, которого считали опорой Оша.



Кто только в свое время не проявлял красноречие, не красовался? Сейчас в Кыргызстане все еще ходят «трудяги», которые до сих пор не могут забыть труды Мелиса Мырзакматова, которого считали опорой Оша. Несмотря на то, что он сбежал, тут есть те, кто посвящает ему свои симпатии. Но их «кумир» где-то вдалеке.

Бывшие его лакеи недавно загрузили в Интернет его фотографию, где он немного осунулся, они радовались, словно их мать родила двойню. Они не хотят признавать, что он похудел от переживаний. В любом случае, Меке не посмеет сунуть нос в нашу страну. Потому что обнаглел на должности мэра, смотрел на нынешнего президента свысока. Если бы тогда он знал, что тот человек в итоге станет падишахом, то тысячекратно приклонялся бы перед ним. Поэтому, как бы вы ни старались, «фанаты» Мырзакматова, положительного результата не будет. Лакеи похудевшего из-за стресса Мелиса, вряд ли вы будете спорить, что «уж лучше кошка в руках, чем сбежавший тигр».

Источник: газета «Ачык Соз» №34 от 01.11.2018 / стр. 3, gezitter. org