Никто не остался в выигрыше от селфи

Никто не может избежать того, что предначертано судьбой. Сразу было заметно, как отдельные личности были обеспокоены тем, как два молодца встретились в одном самолете.





Никто не может избежать того, что предначертано судьбой. Сразу было заметно, как отдельные личности были обеспокоены тем, как два молодца встретились в одном самолете. Были и те, кто говорил, что Нариман дурак, ему надо было разобраться с Атамбаевым на месте, а не делать селфи. Но не все осмелились признать, что по итогам откровенной беседы ранее неразрешенные вопросы решились. Или это не так?

В любом случае, у этих людей есть свои сторонники. В свое время они были во власти, нажили врагов и друзей. Алмазбек Атамбаев – бывший глава государства, закалившийся в жизни и в политике. У него хватит умений действовать по ситуации. Его можно быстро разозлить, но он в то же время умеет быть великодушным, что является признаком мудрости. Даже врагов он может притянуть к себе как магнит, озвучив убедительные аргументы. Он умеет подобрать слова, судя по тому, как ему удалось успокоить разгорячившегося Тюлеева. Поэтому абсурдно предполагать, что Тюлеев остался в выигрыше от селфи. Разве что они поняли друг друга, временно забыли об обидах. Время покажет, кто из них отвернется первым. Рановато говорить о том, что нет заинтересованных в этом людей. Но мы можем быть уверенными в том, что Атамбаев не станет провоцировать Наримана.

Источник: газета «Ачык Соз» №34 от 01.11.2018 / стр. 4, gezitter. org