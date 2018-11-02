С кем встречался Атамбаев в Москве?

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернулся в страну, поучаствовав в прошедшей в Москве 22 октября ассамблее политических партий азиатских, африканских стран.
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернулся в страну, поучаствовав в прошедшей в Москве 22 октября ассамблее политических партий азиатских, африканских стран. В итоге не реализовались действия власти по внушению народу противоположного мнения «сбежал, не вернется», она была заинтересована в невозвращении Атамбаева в Кыргызстан. Тем самым осрамились некоторые средства информации, стремящиеся оправдать кое-какой корм, брошенный по заданию власти. Но и с этим не смирились, теперь в отчаянии распространяют сказки: «Атамбаев не смог в Москве встретиться с большими людьми Кремля, оказывается, даже Бабанов не пришел». Но не вышло толка от действий лиц, мечущихся как мокрая мышь в воде. Информационный отдел СДПК сообщил, что Алмазбек Атамбаев вернулся из Москвы, встретившись с некоторыми влиятельными людьми, но их имена не оглашаются.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №40 от 02.11.2018/стр.4, gezitter. org
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