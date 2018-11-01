СДПК: Пресс-конференции Атамбаева не будет

Никакой пресс-конференции лидера партии СДПК Алмазбека Атамбаева не будет, она и не планировалась. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе партии.
Никакой пресс-конференции лидера партии СДПК Алмазбека Атамбаева не будет, она и не планировалась. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе партии.
На вопрос, собирается ли Атамбаев комментировать ситуацию вокруг партии, в пресс-службе ответили отрицательно.
1 ноября депутат парламента от фракции СДПК Ирина Карамушкина сказала журналистам, что экс-президент Алмазбек Атамбаев проведет пресс-конференцию. Дату она не назвала.
Обновление: Позже Карамушкина на своей странице в Facebook подтвердила, что пресс-конференции не будет. «Я чуть погоречилась! Кечиресиздер», - написала она.
31 октября политический совет СДПК исключил из партии Ису Омуркулова.
Также депутатам парламентской фракции СДПК в Жогорку Кенеше рекомендовано отозвать Ису Омуркулова с должности лидера парламентской фракции. Полномочия члена политсовета считаются прекращенными в связи с прекращением членства в партии.
Сам Омуркулов назвал решение политсовета «нелигитимным» и заявил, что оно может привести к дестабилизации.
Тем временем, отдельные члены партии проводят по всей стране конференции с лозунгом «СДПК без Атамбаева».
Азаттык
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