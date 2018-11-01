Иса Омуркулов: Меня называют предателем, но предатели те, кто выгнал меня

Депутат заявил, что его отношения с Атамбаевым пока остаются нормальными, но дальше жизнь покажет...

Исключение депутата Исы Омуркулова из СДПК было нелегитимным. Об этом заявил он сам на пресс-конференции в Жогорку Кенеше.

Как отметил лидер фракции СДПК, о заседании политсовета партии его не уведомили.

-Я узнал из СМИ вчера вечером, - признался Иса Шейшенкулович. - Некоторые члены партии не знали о проведении заседания. Я не видел протокола, не знаю, кто голосовал. Не знаком со списком участников.



По словам депутата, на встрече с членами движения «СДПК без Атамбаева» он сообщил им о своей позиции в отношении данной акции.

- Поддерживать движение или нет, теперь будем решать, - заявил Омуркулов. - Я принял делегатов в рамках своей работы лидера фракции. Встречу никто не организовывал. У меня есть приемные дни. И я не нарушал устава партии. В политобъединении нахожусь уже 25 лет. Вместе пережили огонь и воду. Даже когда моей жизни и членам моей семьи угрожала опасность, я был за партию.

Иса Шейшенкулович добавил, что люди, проголосовавшие за исключение его из СДПК, предали идею революции.

-Меня называют предателем, но предатели те, кто проголосовал за то, чтобы меня выгнать из партии, - сказал депутат. - Потому что они предали идею революции и всех, кто участвовал в событиях 2010 года.

По мнению парламентария, решение о его исключении было принято из корыстных целей.

- Я поддерживал идеи партии, чтобы привести на гребень власти человека, который был инициатором того, что меня выгнали, - подчеркнул Омуркулов. - Из-за корыстных целей они пошли на такой шаг. Время покажет, кто действовал против.

Кроме того, пока еще действующий лидер парламентских «социал-демократов» рассказал журналистам, что после того как объявили итоги заседания политсовета СДПК, он не связывался с Алмазбеком Атамбаевым.

- Необходимости связываться не было. До этого осенью встречались несколько раз, - сообщил Омуркулов.

Напомним, депутатам парламентской фракции СДПК рекомендовано отозвать Ису Омуркулова с должности лидера. По этому поводу Омуркулов заявил, что самостоятельно отвода делать не будет.

- Этот вопрос я оставлю на рассмотрение членов фракции, - отметил он. - Завтра заседания фракции не будет, так как многие депутаты находятся на юге в связи с проведением мероприятий к юбилею Чынгыза Айтматова. Решение политсовета может привести к дестабилизации внутри партии. Причина должна была быть серьезной, но ее нет.

Омуркулов также отметил, что будет бороться за свою честь.

-Отношения с экс-президентом пока нормальные, - заметил он. - Дальше жизнь покажет, что делать. Реакция будет обязательно. Я не с улицы пришел в эту партию.

Вместе с тем нардеп добавил, что утром встречался с депутатами от СДПК, и отношение к нему у них не изменилось.

Напомним, накануне Иса Омуркулов был исключен из рядов СДПК в соответствии с пунктом 2.8 Устава политобъединения за действия, противоречащие основным целям, задачам и Уставу партии.

Vesti. KG

