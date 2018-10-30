Момбеков: Зачинщиком моего прихода в СДПК был сам Атамбаев

Вклада экс-президента Алмазбека Атамбаева в мой приход в парламент не было. Я стал депутатом, благодаря своему таланту и вкладу. Такое мнение высказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков.
Вклада экс-президента Алмазбека Атамбаева в мой приход в парламент не было. Я стал депутатом, благодаря своему таланту и вкладу. Такое мнение высказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков.
"Меня много поднимала экс-президент Роза Отунбаева. Наверное, именно она инициировала в Минкультуры. Зачинщиком моего прихода в СДПК стал Атамбаев. И как быть, если живу по принципу "не плевать в колодец, откуда пью воду", если не могу не высказать своего справедливого мнения, когда партия переживает тяжелые времена? Должна же быть человечность и ответственность", - сказал Момбеков.
По словам депутата, сегодня сваливать человека, который вчера основал партию, равнозначно предательству.
"Атамбаева можно вывести из партии, но нельзя вывести его из политики и государства. Стоит вопрос, признают ли члены партии новоизбранного лидера СДПК. Мне не интересен лозунг "СДПК без Атамбаева" Исы Омуркулова, Сагынбека Абдрахманова. Я сказал открытое мнение как человек из партийной гущи и сказал, что не поддерживаю. Что касается вывода меня из фракции, речи об этом не было", - сказал нардеп.
В прошлом предавшие экс-президентов, предали и Атамбаева, отметил Момбеков, раскритиковав скудость их внутреннего мира.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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