Момбеков: Зачинщиком моего прихода в СДПК был сам Атамбаев

Вклада экс-президента Алмазбека Атамбаева в мой приход в парламент не было. Я стал депутатом, благодаря своему таланту и вкладу. Такое мнение высказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков.





Вклада экс-президента Алмазбека Атамбаева в мой приход в парламент не было. Я стал депутатом, благодаря своему таланту и вкладу. Такое мнение высказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков.

"Меня много поднимала экс-президент Роза Отунбаева. Наверное, именно она инициировала в Минкультуры. Зачинщиком моего прихода в СДПК стал Атамбаев. И как быть, если живу по принципу "не плевать в колодец, откуда пью воду", если не могу не высказать своего справедливого мнения, когда партия переживает тяжелые времена? Должна же быть человечность и ответственность", - сказал Момбеков.

По словам депутата, сегодня сваливать человека, который вчера основал партию, равнозначно предательству.

"Атамбаева можно вывести из партии, но нельзя вывести его из политики и государства. Стоит вопрос, признают ли члены партии новоизбранного лидера СДПК. Мне не интересен лозунг "СДПК без Атамбаева" Исы Омуркулова, Сагынбека Абдрахманова. Я сказал открытое мнение как человек из партийной гущи и сказал, что не поддерживаю. Что касается вывода меня из фракции, речи об этом не было", - сказал нардеп.

В прошлом предавшие экс-президентов, предали и Атамбаева, отметил Момбеков, раскритиковав скудость их внутреннего мира.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org