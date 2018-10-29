Сапар Исаков стал жертвой политической игры?

Как бы мы ни старались утаить дурное и афишировать хорошее, к сожалению, экономическая ситуация в Кыргызстане с каждым днем ухудшается. Такова суровая реальность.



Как бы мы ни старались утаить дурное и афишировать хорошее, к сожалению, экономическая ситуация в Кыргызстане с каждым днем ухудшается. Такова суровая реальность. В отличие от чиновников, которые фиксируют на бумаге «воздушные» цифры и говорят, что все в порядке, независимые эксперты не устают говорить о реальной действительности в стране. И действительно, заседаний у нас много, а результатов нет. Везде сухая демагогия, пустая болтовня.

Только недавно экс-депутат Равшан Жээнбеков заявил, что Кыргызстан столкнулся с экономической стагнацией. А в среду, в ходе заседания парламента, депутат Руслан Казакбаев заявил с трибуны парламента: «Сейчас мы переживаем как экономический, так и духовный кризис». Есть и доля правды в следующих словах Р. Казакбаева: «Проблема не решится путем арестов, запугиваний, обращения в бегство. Отличные специалисты – стержень государственной службы». Сейчас мы говорим о борьбе с коррупцией, но кажется, что она ведется в одностороннем порядке. Создается ощущение, что власти этим хотят отвлечь народ. Сладкие обещания нынешних, начинающиеся со слов: «Если я стану… то осчастливлю вас», - скапливаются, словно навоз в авгиевых конюшнях, о которых говорится в греческой мифологии, в шестом подвиге Геракла. Лишь бы эти обещания не превратились в инструмент, дающий ложную надежду народу.

Недавно в Бишкеке при участии главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева был презентован общественности план национальный мероприятий «Открытое правительство». Абылгазиев там выступил с пламенной речью, отмечая, что для реализации этого плана требуется политическая воля. Если не ошибаемся, эту программу год назад составило правительство Сапара Исакова, а с целью повышения прозрачности деятельности власти наше государство первое среди стран Центральной Азии официально стало членом партнерства «Открытое общество». Кроме того, начала реализоваться программа «Таза коом», которая создала бы удобства в первую очередь для жителей сел. То ли от зависти, то ли нынешним не хватило ума, то ли они решили сделать все по-своему, то ли им помешали амбиции, в общем, программа была остановлена. На первый взгляд показалось, что «лиса не любит быстрых гончих». Таким образом, программа «Таза коом», которая принесла бы большую пользу обществу, запылилась на полках. Отсюда возникает мысль, что молодой, мыслящий современно С. Исаков стал жертвой узких интересов. А о чем говорит то, что судебные процессы по его делу проходят за закрытыми дверями?

Если сегодняшние власти не пойдут на резкие экономические перемены, не начнут вести нормальную кадровую политику, если будут прятаться за спинами болтунов и подхалимов, и продолжат пребывать в эйфории со словами: «Я все решаю», - то кыргызское кочевье вполне может наткнуться на тупик, где и придется попрощаться с надеждой народа на лучшее. А такие вещи никогда хорошо не заканчиваются.

Источник: газета «Айгай пресс» №16 от 26.10.2018 / стр. 2, gezitter. org