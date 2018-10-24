Поездка Атамбаева вызвала полемику "вернется – не вернется"

Не успели опомниться после новости о задержании Илмиянова, как потянулся слух о поездке в Россию экс-президента Алмазбека Атамбаева.





Не успели опомниться после новости о задержании Илмиянова, как потянулся слух о поездке в Россию экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Сразу после новости о поездке Атамбаева в Москву для участия в конференции азиатских политический партий, отдельные политики заявили, что экс-президент прикрывается политической поездкой, чтобы сбежать.

"После ареста Икрамжана Илмиянова Атамбаев понимает, что очередь дойдет до него, потому что появятся неукоснительные доказательства. Это вполне ожидаемо. Конституционный суд, Жогорку Кенеш завтра примут решение. Даже если не примут, у него нет иммунитета экс-президента. Есть возможность его посадить, закон это позволяет. Он пришел к власти после шумных событий, собрал миллиарды, от него можно всего ожидать. Сейчас он старается отмыть эти деньги. Кто-то говорит, что пусть выезжает и сидит спокойно. Но надо понимать, что Атамбаев не профессор МГУ и не Бакиев, чтобы сидеть тихо-мирно. Характер у него совершенно иной. У него также достаточно средств, чтобы из-за рубежа устраивать беспорядки в Кыргызстане, сеять смуту. Ради справедливости должен сказать, что конференция и другое – это просто предлог", - говорит общественный деятель Эдиль Байсалов.

В то же время пресс-служба партии СДПК информировала Би-Би-Си, что приглашение на вышеуказанную конференцию прибыло давно, эта поездка была запланирована задолго до ареста Илмиянова.

"У Алмазбека Атамбаева нет намерения сбегать куда-то из Кыргызстана. Для этого нет и оснований. Вы хорошо знаете позицию Алмазбека Атамбаева. О выезде из Кыргызстана даже речи не может идти. После завершения указанных мероприятий он вернётся в Кыргызстан. Слова о том, что он "сбежит", "заметет следы" – это всего лишь слова", - сказала пресс-секретарь указанной партии Кундуз Жолдубаева.

В самом начале этого обсуждения была опубликована фотография, запечатлевшая Алмазбека Атамбаева на борту самолёта, что еще больше углубило домыслы. В свое время бывший в жесткой конфронтации с Алмазбеком Атамбаевым политик Нариман Тюлеев опубликовал пост, в котором написал о настроенности экс-президента на побег, что еще более усилило предположения и домыслы. Таким образом на данный момент остается неизвестным, чем завершится шестидневная поездка. Однако во время сдачи президентского поста Алмазбек Атамбаев говорил, что после ухода с должности главы государства выделит время творчеству, подчеркнув, что никуда не собирается уезжать из Кыргызстана. Он неоднократно говорил, что в данном вопросе он не Акаев и не Бакиев.

Таким образом экс-президент Алмазбек Атамбаев планирует принять участие в Х Генеральной Ассамблее Международной конференции азиатских политических партий, которая пройдет в городе Москве 24-27 октября. Участники мероприятия обсудят вопросы международной напряженности и борьбы с экстремизмом. Экс-президент до этого, 23-24 октября, поедет в Санкт-Петербург для участия на похоронах вдовы своего старшего брата Елены Шаршеновой.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter. org