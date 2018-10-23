           
Подробности
Политика
Просмотров: 8

Асылбек Жээнбеков: "Во главе с вице-премьером не можете точно ответить"

Правительство непосредственно отвечает за налоговую и таможенную политику. Такое мнение выразил на заседании парламентского комитета депутат Асылбек Жээнбеков.  

 

 

 
 
Правительство непосредственно отвечает за налоговую и таможенную политику. Такое мнение выразил на заседании парламентского комитета депутат Асылбек Жээнбеков.

 

Нардеп подверг критике членов правительства за нечеткие ответы на заданные вопросы.

 

"Пришли во главе с вице-премьером и не можете ответить на заданные по налоговой и таможенной политике вопросы. Вы не говорите: "Это не к нам. Не мы отвечаем". Что это за ответ? Раз вы правительство, то отвечайте за все", - сказал депутат.

 

Жээнбеков также спросил, какой процент составляет теневая экономика.

 

Представитель Минэкономики ответил, что данный показатель составляет 24,5%.

 

"Раньше говорили про 70%. Сокращаете из года в год и теперь заявляете про 24%, не проводя расчеты. Необходимо уничтожить теневую экономику", - сказал Жээнбеков.

 

В данное время в профильном комитете обсуждают бюджет 2019 года.

 

 

 

Источник: super.kg, gezitter. org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить