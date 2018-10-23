Асылбек Жээнбеков: "Во главе с вице-премьером не можете точно ответить"

Правительство непосредственно отвечает за налоговую и таможенную политику. Такое мнение выразил на заседании парламентского комитета депутат Асылбек Жээнбеков.





Правительство непосредственно отвечает за налоговую и таможенную политику. Такое мнение выразил на заседании парламентского комитета депутат Асылбек Жээнбеков.

Нардеп подверг критике членов правительства за нечеткие ответы на заданные вопросы.

"Пришли во главе с вице-премьером и не можете ответить на заданные по налоговой и таможенной политике вопросы. Вы не говорите: "Это не к нам. Не мы отвечаем". Что это за ответ? Раз вы правительство, то отвечайте за все", - сказал депутат.

Жээнбеков также спросил, какой процент составляет теневая экономика.

Представитель Минэкономики ответил, что данный показатель составляет 24,5%.

"Раньше говорили про 70%. Сокращаете из года в год и теперь заявляете про 24%, не проводя расчеты. Необходимо уничтожить теневую экономику", - сказал Жээнбеков.

В данное время в профильном комитете обсуждают бюджет 2019 года.

Источник: super.kg, gezitter. org