Правительство непосредственно отвечает за налоговую и таможенную политику. Такое мнение выразил на заседании парламентского комитета депутат Асылбек Жээнбеков.
Правительство непосредственно отвечает за налоговую и таможенную политику. Такое мнение выразил на заседании парламентского комитета депутат Асылбек Жээнбеков.
Нардеп подверг критике членов правительства за нечеткие ответы на заданные вопросы.
"Пришли во главе с вице-премьером и не можете ответить на заданные по налоговой и таможенной политике вопросы. Вы не говорите: "Это не к нам. Не мы отвечаем". Что это за ответ? Раз вы правительство, то отвечайте за все", - сказал депутат.
Жээнбеков также спросил, какой процент составляет теневая экономика.
Представитель Минэкономики ответил, что данный показатель составляет 24,5%.
"Раньше говорили про 70%. Сокращаете из года в год и теперь заявляете про 24%, не проводя расчеты. Необходимо уничтожить теневую экономику", - сказал Жээнбеков.
В данное время в профильном комитете обсуждают бюджет 2019 года.
Источник: super.kg, gezitter. org
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