Нужен человек вроде Бабанова для улучшения инвестиционного климата

«Если будешь неправильно управлять страной, умные люди выедут из нее», - говорил Ли Куан Ю, творец «Сингапурского чуда», «Отец сингапурской нации».





«Если будешь неправильно управлять страной, умные люди выедут из нее», - говорил Ли Куан Ю, творец «Сингапурского чуда», «Отец сингапурской нации». Этот человек за 31 год во власти сумел превратить Сингапур в одну из самых развитых стран мира. Благодаря прагматической политике создатель «Сингапурского экономического чуда» Ли Куан Ю внес расположенный на небольшом острове город-государство в сильную страну, которой восхищается весь мир.

Кыргызское общество излишне политизировалось, оно делится на «тот берег» и на «наш берег», некоторые политики усиливают трайбализм, делят народ. Большинство трудоспособного населения страны находится за границей в качестве мигрантов, среди них – отличные врачи, ученые, программисты, молодежь, разбирающийся в современной технологии. Если одни находятся за границей в поисках заработка, то другие молодцы не могут вернуться на родину, так как подвергаются политическому преследованию.

Один из них – видный политик Омурбек Бабанов. В отношении него старая власть возбудила два уголовных дела по политическим мотивам. Затем Бабанов объявил об уходе из политики, сдал депутатский мандат, подумал о стабильности страны, пожелал укрепления власти президента Сооронбая Шариповича, подавления политического напряжения. Подумав о народе, он не возвращался в страну.

С молодости он занимался бизнесом, достигал успеха. Он не вредил стране, напротив, будучи главой правительства, за короткое время успел провести несколько реформ. Проработав всего 7 месяцев, он запомнился как самый эффективный премьер-министр, который проработал меньше всех.

И президент Сооронбай Жээнбеков начал свою работу с того, что наладил внешнюю политику и укрепил внутреннее единство. Как говорится в заповеди Манаса, он работает, засучив рукава. Отдавшие свои голоса за Бабанова люди тоже довольны Сооронбаем Жээнбековым, они начали поддерживать его, потому что проделываются шаги, которые ждет народ.

Сейчас большая часть народа убеждена в том, что только президент может поставить точку в уголовном деле, которое возбуждено в отношении Бабанова по политическим причинам. Конечно, решение примет суд, но люди убеждены, что дело будет объективно рассмотрено, если глава государство возьмет его под свой контроль. Сторонники Бабанова поддерживают работу президента, это хорошее явление для будущего страны.

Для развития страны в первую очередь нужна стабильность, во-вторых – отличные кадры. Наверное неспроста говорят: «Кадры решают все». В-третьих, нужны инвестиции. С этой точки зрения, если даже Омурбек Бабанов не будет вмешиваться в политику, то он внесет большой вклад в привлечение инвестиций. Все в руках власти.

Источник: газета «Фабула пресс» №68 от 19.10.2018 / стр. 4, gezitter. org