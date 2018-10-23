Жээнбеков: Снизилось доверие народа к президенту

Снизилось доверие народа к президенту. Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил политик Равшан Жээнбеков. По его словам, у главы государства Сооронбая Жээнбекова есть полгода.





Снизилось доверие народа к президенту. Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил политик Равшан Жээнбеков. По его словам, у главы государства Сооронбая Жээнбекова есть полгода.

"Каждый президент говорит, что будет бороться с коррупцией, но результата нет. На сегодняшний день никакой реформы не проведено. С каким государством за один год мы заключили инвестиционное соглашение? Сколько инвестиций прибыло в страну за последний год? Нет ответа на эти и другие вопросы. Разве не правда, что президент захватил парламент? Жээнбеков пошел по атамбаевской тропе", - сказал политик.

Жээнбеков отметил необходимость высказывания критики по поводу незаконных действий и недостатков президента, пока тот находится во власти. Нужны люди как уважающие, так и критикующие главу государства.

"Я боролся и с Бакиевым, и с Атамбаевым. Если замечу недоставки у действующей власти, то тоже скажу. У Жээнбекова тоже имеются неправильные стороны. В то же время есть некоторый прогресс. Так, изменилось отношение к журналистам. Но сдвиги идут медленно", - сказал политик.

Все президенты стараются своровать, поэтому должны быть механизмы, не допускающие этого. Для этого надо поддерживать гражданское общество, СМИ, не уничтожать важные институты. Если парламент свободный, то воровства не будет. Страна будет развиваться при наличии сильной оппозиции.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org