Бекназаров: Атамбаев не одинок

У экс-президента Алмазбека Атамбаева есть такая опора, как Фарид Ниязов. Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил политик Азимбек Бекназаров.





У экс-президента Алмазбека Атамбаева есть такая опора, как Фарид Ниязов. Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил политик Азимбек Бекназаров.

По его словам, социальная группа в стране перебегает на сторону того, кто пришел к власти. Практически нет подлинной гражданственности, чести, джигитства. Если рассматривать в этом аспекте, то Атамбаев может оказаться в одиночестве.

"Но у Атамбаева есть такое личное качество, как харизма. Он закаленный в политической борьбе политик. У него богатый опыт. С каждым днем будет расти число разочарованных в Жээнбекове. Придут не получившие должности, появятся те, что скажут "не можете провести реформы", - сказал Бекназаров.

Как отметил политик, отдельные сидящие в заключении могут быть оправданы.

"Возникнут те, кто скажет, почему не рассматриваете дело Бабанова, спросят, что он так и будет в бегах. Вся эта ситуация будет играть в пользу Атамбаева. Атамбаев может после передышки однажды ужалить как змея. Поэтому Жээнбекову следует проводить открытую политику, определить свою команду, поскорее донести до народа планируемую реформу", - считает политик.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org