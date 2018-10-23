Бекназаров: Атамбаев не одинок

У экс-президента Алмазбека Атамбаева есть такая опора, как Фарид Ниязов. Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил политик Азимбек Бекназаров.
У экс-президента Алмазбека Атамбаева есть такая опора, как Фарид Ниязов. Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил политик Азимбек Бекназаров.
По его словам, социальная группа в стране перебегает на сторону того, кто пришел к власти. Практически нет подлинной гражданственности, чести, джигитства. Если рассматривать в этом аспекте, то Атамбаев может оказаться в одиночестве.
"Но у Атамбаева есть такое личное качество, как харизма. Он закаленный в политической борьбе политик. У него богатый опыт. С каждым днем будет расти число разочарованных в Жээнбекове. Придут не получившие должности, появятся те, что скажут "не можете провести реформы", - сказал Бекназаров.
Как отметил политик, отдельные сидящие в заключении могут быть оправданы.
"Возникнут те, кто скажет, почему не рассматриваете дело Бабанова, спросят, что он так и будет в бегах. Вся эта ситуация будет играть в пользу Атамбаева. Атамбаев может после передышки однажды ужалить как змея. Поэтому Жээнбекову следует проводить открытую политику, определить свою команду, поскорее донести до народа планируемую реформу", - считает политик.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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