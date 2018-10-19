Бакыт Бакетаев, политолог: И дольше века длится год президента Жээнбекова

Бишкек, “Саясат. kg”. Год правления Сооронбая Жээнбекова прошел под знаком противостояния с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Когда только наметился разлад в их отношених, я задал вопрос Алмазбеку Шаршеновичу...

Год правления Сооронбая Жээнбекова прошел под знаком противостояния с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Когда только наметился разлад в их отношених, я задал вопрос Алмазбеку Шаршеновичу: "Вы сказали, что Жээнбеков ваш друг. Это напоминает известную историю с Платоном и Аристотелем, когда последний произнес свою знаменитую фразу "Платон мне друг, но истина дороже". Их спор продолжается до сего дня. В чем Ваша истина отличается от истины Вашего друга Сооронбая Шариповича?". На это Алмазбек Шаршенович ответил, что он почувствовал отход от движения страны к парламентаризму и от реализации проекта "Таза коом".

Меня, как политолога, заинтересовало следующее: в какой форме протекала беседа бывшего и нынешнего президентов в момент, когда Атамбаев объявил о решении передать власть своему другу? В виде диалога или монолога? Присутствовали на сей "Тайной вечери" "апостолы", либо они общались тет-а-тет? Какие заветы оставил Атамбаев Жээнбекову? И еще: было ли озвучено наставление сохранить и развивать достижения в области демократии, политики, экономики, государственного и партийного строительства по принципу "пост сдал, пост принял"? В целом я полагаю, что власть, какого бы уровня она ни была (от президента до главы айыл окмоту), должна передаваться подобным образом.

В данном случае, скорее всего, Атамбаев похлопал своего товарища по плечу, сказав: "Ну, Соке, не подведи!". Однако в итоге мы получили нынешнюю ситуацию с разногласием во взглядах двух ключевых политических фигур. Но это не хорошо и не плохо, это пормально. Противоречия между властителями наблюдаются еще с античных времен в различных государствах мира. К примеру, из истории философии мы помним, как ученик Платона Аристотель получил известность, благодаря критическому переосмыслению мировоззренческих позиций своего учителя и основавший новое философское направление. В свою очередь Платон также критически подошел к учению своего наставника Сократа. Этот спор длится тысячелетия.

А вот самого Аристотеля не критиковал ни один из его последователей и, как известно, ничего нового не было открыто в течение многих столетий. Только Фома Аквинский в свое время развивал учения Аристотеля, придав его трактатам теологический аспект, да и это было гораздо позже, много веков спустя после смерти великого философа.

Вот и в политике так заведено, что действующие президенты, как правило, критикуют своих предшественников и наоборот. Это вполне отвечает законам диалектики, сформулированным Гераклитом за несколько веков до Рождества Христова.

Управление государством - архисложная задача. Хотя Ленин и говорил, что государством может управлять даже кухарка, на деле это оказалось невозможным. Для этой миссии нужны разносторонне подготовленные люди, прошедшие различные этапы политико-управленческой иерархии. К власти приходят личности, которым сакральным образом это предначертано судьбой с самого рождения. Многие политические деятели, которые, казалось бы, по всем показателям были достойны возглавить страну, фатальным образом были лишены сей чести. К примеру, один из большевистских лидеров Лев Троцкий. В этом и состоит метафизика политической сингулярности.

Великий спор Нильса Бора и Альберта Эйнштейна можно с легкостью спроецировать в плоскость нашей политики: это и есть политический дуализм. Политическое кредо президента определяется только в момент его измерения и утрачивает силу в момент отсутствия этого самого измерения.

Структура власти в Кыргызстане сегодня напоминает "Айя Софию" в Стамбуле. Ранее это был собор, позже - мечеть, а сегодня это музей. Данное сооружение, в котором переплетены христианский стиль с исламскими элементами архитектуры, ныне является лишь музеем, не выполняя своих прямых религиозных функций. Я думаю, это произошло вследствии архитектурных особенностей здания. Недостаточно в церкви вывесить суры из Корана и пристроить к нему четыре минарета. Наша система госадминистрирования сочетает советскую систему с рыночной, являя собой хаотичную модель эклектики. Если мы не изменим текущее положение дел в госуправлении, то оно также превратится в "музей", демонстрирующий, как нельзя управлять государством.

Уже более 20 лет наши деятели различных рангов (политики и политиканы) бьются лбами об стену, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Политические иваны сусанины зачастую водят общество вокруг да около, извлекая из этого свои дивиденды. Лебедь, Рак и Щука должны уступить повозку лошадям. Ибо, даже если они объединятся, телега не сдвинется с места. По сути, Крылов говорил не столько о единстве в действиях, сколько о том, что мир соткан из противоречий. И мораль сей басни такова: диалектическим прогрессом движут разнонаправленные силы.

Поэтому общество наше должно признать противоречия во всем, так как все равно в итоге побеждает сильнейший. И это - единственно верный путь на данный отрезок времени. И для руководителя государства становится главным выражение Ницше: "Владеешь собой - владеешь миром".

Архитектура власти в Кыргызстане напоминает архитектуру компании Intel, которая на сегодня выполнила свою миссию, создав мировую компьютерную сеть. Вместе с тем работа данной системы достигла своего предела и физического, и интеллектуального, так как скорость вычислений зависит от скорости открытия и закрытия затвора транзисторов, х86 и ARM обратной совместимости. Раньше видеокарты служили только для вывода информации на монитор. Сейчас же создаются многоядерные системы, которые во сто крат увеличивают скорость вычисления, что доказано наличием облачных хранилищ, облачными вычислениями, развитием технологии "блокчейн" и криптовалют. Правительство США выделило 143 миллиарда долларов на развитие нейросетевых процессоров. Даже Microsoft убирает из своих систем замедляющие шины, которые имитируют старые программы. Потому и наша архитектура власти должна меняться в соответствии с динамикой развития рыночных отношений и текущими реалиями.

Год работы Сооронбая Шариповича ясно и четко показывает: пока в структуре власти будут изменяться только экзотерические детали, прогресса не будет. Пора переходить на эзотерику.

Политолог Бакыт Бакетаев.