В парламенте разрушены фундаментальные основы партийного строительства

Бишкек, “Саясат.kg”. Рассыпание СДПК происходит из-за того, что лидер парторганизации уже не президент страны...

Каждый гражданин КР, вступая в политическую партию пишет заявление на имя председателя и обязуется строго выполнять программу и устав политорганизации.

Выборы депутатов ЖК КР уже четвертый раз проводится строго по партийным спискам. Именно политические объединения формировали списки кандидатов в парламент в основном по принципу близости к “телу” лидера и “тугости” финансового “кошелька” отдельных богатеньких “буратино”. Каждое место в первой десятке в перечне кандидатов оценивалось от 500 тысяч до 1 млн. долларов США. А во второй десятке от 200 до 300 тысяч долларов США. Давальщиков политических взяток интересовали, только прохождение в главный законодательный орган страны. Будущие обладатели депутатских мандатов рассчитывали и надеялись на сохранения и приумножения несметных богатств нажитых “непосильным” и “упорным” трудом. И они практически не брали никаких партийных обязательств, по выполнении программы и устава политорганизации. Их не интересовали принципы партийного строительства, идеи, взгляды.

На волне апрельских и июньских событий 2010 г. отдельные политические партии, спешно сформировавшиеся на фоне победы над прежним режимом и прекращения гражданской войны, взошли на “гребень” государственного управления.

В пятом созыве депутатов ЖК КР, несмотря на занятие второго места по численности депутатских мандатов, партия власти во главе президента КР, решала основные политические вопросы. В этом созыве у вновь созданных фракций начались большие проблемы по количественному и по качественному составу депутатов, вплоть до “рейдерского” захвата лидерства фракции. Депутаты неудачного переворота, исключенные из фракции, получили статус “свободного” представителя партии.

В 6-ом созыве парламента КР депутаты фракции партии власти, при поддержки руководителя государства, становится более монолитным и сплоченным.

Но с уходом президента КР самая большая фракция в ЖК КР начала разваливаться прямо “на глазах”. Политическое решение политсовета партии об исключении из рядов партобъединения и отстранения председателя комитета парламента отдельного депутата, фракция не выполняет и игнорирует его.

Рассыпание уже не партии власти происходит из-за того, что лидер парторганизации уже не президент страны и новый глава Кыргызстана ведет свою государственную политику.

У большинства парламентариев мгновенно и четко сработали принципы самовыживания и инстинкты самосохранения: “ветер дует не с той стороны” и “солнце светит не с того горизонта”.

Новый президент твердо и решительно заявил о строительстве парламентской республики и многие депутаты ЖК КР поддержали идею парламентаризма в стране.

В статья 73 Конституции КР прописано, что депутат ЖК КР не связан императивным мандатом и отзыв его не допускается.

Полномочия депутата парламента прекращаются в основном: ри подаче письменного заявления о сложении депутатских полномочий или выходе из фракции, а также при смерти депутата.

В Кыргызстане необходимо восстановить фундаментальные основы партийного строительства: Внести изменения и дополнения в статьи 73, 79 конституционного закона -Создание института отзыва депутатов всех рангов. Отзыв депутата ЖК КР допускается по решению съезда политической партии и право отзыва законодательной инициативе (народной инициативе) -10 тыс. избирателей.

В настоящее время в парламенте рассматривается законопроект о лишении абсолютной неприкосновенности экс-президента КР.

В то же время, если парламентарии подняли бы вопрос о снятии неприкосновенности депутатов ЖК КР, наверное было бы огромным вкладом в развитии парламентаризма в Кыргызстане.

Конечно, КР должна четко и ясно определиться либо парламентское или президентское правление.

А так “туда или сюда” больших успехов в развитии государственного управлении и экономики Кыргызстана не приносит.

Расул Умбеталиев,

общественный деятель